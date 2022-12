Klangwolken und Sterne

Werbung

Seit kurzem erklingt stündlich vom barocken Hornturm des Stiftes das zweitgrößte Glockenspiel Österreichs; bestehend aus 43 Glocken umfasst es mehr als drei Oktaven.

Es ist faszinierend, dass junge, musikalische Mönche sich dafür so sehr begeistert haben, dass sie eine neue Automatik einbauten und eine stets wachsende Anzahl von unterschiedlichsten Liedern einprogrammierten. Sie reichen vom „Ave verum“ über „In dulci jubilo“ bis zum Händel-Halleluja. Aber auch die niederösterreichische Landeshymne, die österreichische Bundeshymne sowie die Europa-Hymne gehören zum Repertoire.

Politische Brisanz hat dabei vor allem auch die ukrainische Nationalhymne, zu der das evangelische Kirchenlied von Martin Luther „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ passt und uns mit der Realität der Gegenwart konfrontiert. Und doch bleibt Musik immer noch Faszination, die unser Herz und unsere Ohren für Melodien öffnet, die vom Himmel abgelauscht sind, wenn wir das „Veni Sancte Spiritus“ des gregorianischen Chorals hören.

Nicht nur diese Klangwolke hebt unser Gemüt in dunkler Zeit, sondern auch der Stern von Bethlehem, der seit dem ersten Advent in der Laterne des Glockenturms weit ins Land hinausstrahlt. Es ist ein sogenannter Herrnhuter-Stern – für uns ein ökumenisches Zeichen –, der in den österreichischen Farben rot-weiß-rot die Freude der Geburt Jesu Christi zu Bethlehem ankündigt. Dieses Kind zeige uns den Weg, Gott die Ehre zu geben, um so den Frieden für unsere Familien, für unser Land und insbesondere für die Ukraine von Gott zu erbitten.