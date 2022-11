Kultur und Natur

Werbung

Fragt man danach, was denn der Gegenbegriff zu „Kultur“ sei, erntet man nicht selten Schweigen oder fragende Blicke: Das Behelfswort „Unkultur“ wird manchmal erwähnt – und doch ist es nicht zufriedenstellend.

Dabei ist es einfach: Der Gegenbegriff zu „Kultur“ ist „Natur“! Natur ist alles, was sich seinen Anlagen gemäß entfaltet. Kultur bezeichnet alles, wo der Mensch eingreift – im besten Fall ordnend und erhöhend, im schlechteren Fall missbrauchend und zerstörend. Ja, es gibt auch eine „Kultur des Bösen“, in der Schlechtes und Verwerfliches so gezielt und lange kultiviert wird, dass es uns am Ende normal, ja fast „natürlich“ vorkommt: Die ökonomische Ungerechtigkeit in der Welt und die damit verbundene Chancen-Ungleichheit der Menschen ist hierfür ein gutes Beispiel.

In unserem Land dürfen wir in diesen Wochen aber wieder Zeugen eines Vorganges sein, der uns an den Zusammenhang von Natur und Kultur in einer positiven Weise erinnert: Die Weinreben wurden vor Monaten aufgebunden und gepflegt, sodass sie ihre Früchte bestmöglich hervorbringen konnten. Dann wurde geerntet, nun wird der Wein in den Kellern gepflegt, um seinen Geschmack am besten entwickeln zu können. Wenn der Wein dann als Messwein Verwendung findet, wird bei der Gabenbereitung genau dieser Gedanke zur Sprache gebracht: „Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott! Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit ...“ – Wenn Natur und Kultur zusammenwirken, kann sich Wunderbares entfalten!