Lachen öffnet Herzen

Werbung

In Kürze ist wieder Faschingssonntag. Ich habe in der Zeitschrift „Das Zeichen“ folgende Gedanken gefunden, die ich Ihnen mitgeben möchte: Wir lachen mit anderen Menschen oder lachen sie an, wir können sie aber auch auslachen und belächeln. Wir können schmunzeln, lauthals vor uns hin lachen oder in uns hineinlachen. Wie fühlt sich das an, wenn man still in sich hinein lächelt? Es berührt doch unser Innerstes, wir fühlen unser Herz schlagen und lauschen auf die Töne, die von dort kommen. Ja, das Lachen und das Lächeln öffnet Herzen.

Lächeln verzaubert uns, Kinderlachen sowieso, aber auch wenn Erwachsene sich anlächeln. Lachen weitet uns. Auch Missverständnisse oder Ärger lassen sich mit humorvoller Distanz besser annehmen, bewältigen und manchmal sogar in Wohlgefallen auflösen.

Lachen ist ein Mittel, die Kommunikation zwischen Menschen freundlich zu machen. Wenn es gelingt, auch in ernsthaften Gesprächen gemeinsam über etwas zu lachen, dann entwickelt sich eine Grundlage der Sympathie und der Zugewandtheit. Und das ist der Ausgangspunkt eines guten Gespräches.

Freude und Lachen sind der Nährboden für ein starkes Immunsystem, einen gesunden Körper und eine gesunde Psyche. Es sollte kein Tag vergehen, an dem man nicht einmal herzhaft gelacht hat. Als Geschöpfe Gottes können wir sicher sein, dass Gott Humor hat und mit uns lacht, so steht es auch im Talmud: Gott lacht mit seinen Geschöpfen und nicht über sie.

Wie viel schöner wäre diese Welt, wenn wir dieses bisschen Lächeln öfter im Herzen trügen. Probieren wir es aus.