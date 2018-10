Tief verwurzelt, hoch hinaus: Unter diesem Leitsatz haben sich in Seitenstetten 130 Jugendliche aus 14 österreichischen und deutschen benediktinischen Schulen für drei Tage getroffen. Begegnung, Erfahrungsaustausch und vor allem viel Freude beim gemeinsamen Arbeiten, Beten und Feiern standen im Mittelpunkt. (Junge) Menschen wollen ihre Freiheit leben, wollen sich entfalten, wollen „dem Leben Flügel verleihen“. Als Schule und Kirche wollen wir dafür Grundlagen mitgeben. Zugleich sollen sie aber auch Wurzeln schlagen können, die sie im Leben gut verankern.

Kirche hat dafür kein „Red Bull“ anzubieten, sondern will vermitteln, dass man das Leben gewinnt, indem man es nicht ausreizt, sondern vertieft.

Manchmal wollen wir hoch hinaus, vergessen aber darauf, dass man nur auf einem stabilen Fundament sicher stehen kann. Gesundes Selbstwertgefühl, Gemeinschaftssinn und Optimismus gehören sicherlich dazu.

Wer weiß, was er sich zutrauen kann, wer aber auch in aller Bescheidenheit seine Grenzen kennt, ist geschützt vor Überheblichkeit und Absturz. Wer im guten Sinn hoch hinaus will, muss tief in einer Gemeinschaft verwurzelt sein. Wer sich selber gehalten und getragen weiß und dieses Beziehungsnetz auch pflegt, kann selber tragende Aufgaben und wichtige Funktionen für die Gesellschaft übernehmen. Je tiefer in der Gemeinschaft verwurzelt, um so höher kann die Verantwortung werden.

Und die tiefsten Wurzeln führen zu Gott! Er macht unser Menschsein ewigkeitstauglich. Wer sich in jeder Lebenslage bedingungslos geliebt und angenommen weiß, schafft vieles und hält vieles aus.

Gelegentlich nimmt man so die Dimension der Ewigkeit wahr. Willst du, dass dein Leben und Lieben nachhaltig sind, dann verwurzle es in Gott und strebe zu ihm. Höher hinaus geht’s nicht.