Leopold, der Große!

Am 15. November feiert NÖ seinen Landespatron – den hl. Leopold. Im Stift Klosterneuburg ist das ein besonderes Ereignis. Ein paar Jahre durfte ich in dieser Klostergründung des hl. Leopold verbringen. In dieser Zeit habe ich die vielfältige Bedeutung unseres Landesheiligen verstehen gelernt. Da hat mich zunächst die politische Seite von Leopold fasziniert: Er zieht von Melk oder Gars nach Klosterneuburg. Leopold wollte an die Donau in die Nähe von Wien. Daran merkt man seine Begabung für politische Strategie.

Und er versteht es, sein Herrschaftsgebiet zu entwickeln – in einem Raum, der bisher eine Art „Aufmarschgebiet“ aus dem Osten und Norden gewesen ist. Leopold macht daraus ein Land mit klaren rechtlichen Strukturen, mit sozialen Standards, mit Sicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung. Sein Augenmerk galt vor allem auch dem kirchlichen Leben. So stiftete der hl. Leopold drei Klöster: Klosterneuburg, Heiligenkreuz und Kleinmariazell. Zwei dieser Stifte haben eine lebendige 900-jährige Geschichte bis zum heutigen Tag. Diese geistliche Nachhaltigkeit ist schon überzeugend.

In den noch nicht so gefestigten kirchlichen Strukturen waren diese Stifte wichtige kirchliche „Nahversorger“. Aus der spirituellen Festigkeit heraus konnte Leopold auch die Kraft finden, in seinem Reich – und darüber hinaus – Frieden zu stiften. Er hat an den kriegerischen Auseinandersetzungen seiner kaiserlichen Verwandten nicht teilgenommen. Also: ein kluger, durchsetzungsfähiger Politiker; ein Vater der Armen und Bedürftigen; ein Mann des Friedens; ein geistlicher Mensch. Hl. Leopold, bitte für uns, gerade heute.