Letzter Halt

Viele Menschen haben heute Angst vor Krieg, Teuerung und Krankheit. Es sind Existenzängste, mit denen man nicht allein fertig wird.

Mitten in der Pandemie äußerte Papst Franziskus Gedanken, die uns auch in unserer krisenbedrängten Zeit eine Lebenshilfe sein könnten: Er verweist auf eine junge Frau, die in den Geschichtsbüchern keine besondere Erwähnung erfährt und dennoch die wichtigste Frau der Geschichte ist: Maria aus Nazareth. Ihre Bereitschaft, offen für den Willen Gottes zu sein, zeigt uns, wie wir trotz harter Prüfungen unser Leben bestehen können, nämlich im vertrauenden Gehorsam gegenüber Gott. In ihrem Herzen spricht sie ihr Ja zu dem, was Gott will, wann er es will und wie er es will. Diese Haltung hat Generationen vor uns geprägt.

Meine Mutter erzählte mir oft von ihrem Vater, der im Leben sehr viel durchmachen musste. Er war Soldat in zwei Weltkriegen, verlor Söhne im Krieg, seine erste Frau verstarb, seine Tischlerei und das Wohnhaus brannten ab. Doch er verzweifelte nie. Oft sang er das Lied der Schubertmesse: „Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken?“ - „Zu Dir, o Vater, komm ich in Freud und Leid; Du sendest ja die Freuden, Du heilest jeden Schmerz.“

Vielleicht können auch wir mit solchen Vorbildern unsere Ängste überwinden, indem wir zu Gott unsere Zuflucht nehmen.

Optimal wäre es, wenn wir dabei nicht alleine bleiben, nicht isoliert, sondern miteinander und füreinander beten, Ängste und Freuden teilen und bei Gott unseren letzten Halt finden.