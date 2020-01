Wahrscheinlich hätte es der Wiener Bischof Anton Franz Wolfradt nie erwartet, dass sein Wahlspruch: „Wenn der Herrgott nicht will, nützt es gar nichts!“ einmal – mit Klampfen, Fiedel und Maurerklavier begleitet – zum Wienerlied wird. Wer war dieser Bischof, der seine Grabinschrift im Stephansdom selbst verfasste, die lautet: „Im Leben war ich Abt, Bischof, Fürst – Nun bin ich Staub, Schatten, Nichts.“?

In Köln geboren als Sohn eines Schneiders, ging er zunächst nach Rom, trat 1601 im Stift Heiligenkreuz ein und schrieb 1604 eigenhändig seine Profess-Urkunde, die heute noch im Heiligenkreuzer Archiv zu finden ist. Wenig später wurde er Lehrer im Stift Rein, Pfarrer in Gratwein und 1612 Abt von Wilhering. Bereits ein Jahr später wurde er Abt in Kremsmünster. Außerdem bestellte ihn der Kaiser zum Hofkammerpräsidenten. Schließlich wurde er 1631 Fürstbischof der Diözese Wien.

"Es muss und ich will! Der Herrgott entscheidet und du halte still."

Ein bewegtes Leben, das unter seinem leutseligen Wahlspruch steht: „Wenn der Herrgott nicht will, nützt es gar nichts!“ Dieser Wahlspruch spricht auch heute die Menschen noch an, vor allem, wenn sie sich seine Auslegung im Wienerlied zu Herzen nehmen, wo es in der zweiten Strophe heißt: „Das Leben hat mir eine Lehre geschenkt, es kommt immer anders, als man es sich denkt. Drum soll man nie sagen: Es muss und ich will! Der Herrgott entscheidet und du halte still.“

Im angebrochenen neuen Jahr kann diese populäre Schrammelmusik uns vielleicht auch zur Grundmelodie unseres Lebens werden, wenn es weiter heißt: „Sei immer zufrieden mit deinem Geschick, beneide nicht immer die ander’n ums Glück. Wie schnell kann es anders oft sein über Nacht, das Ende wird immer von oben gemacht.“

Denn: „Wenn der Herrgott net will, nutzt es gar nix.“