Liturgie als Start-up

In der Stadt Klosterneuburg gibt es die kleine romanische Kirche St. Gertrud. Vor zwei Wochen wurde in dieser Kirche bei einer Messfeier mit Weihbischof Anton Leichtfried an ein Ereignis erinnert, das 100 Jahre zurückliegt. Der Klosterneuburger Augustiner Chorherr Pius Parsch hat am 25. Mai 1922 erstmals eine neue Art von hl. Messe gefeiert: eine Bet-Sing-Messe – und zwar in deutscher Sprache – an einem Altar, der zum Volk gewendet war. Das war ein „liturgisches Start-up“. Zehn Jahre später haben zehntausende Christen in Schönbrunn bei einem Katholikentag einen solchen Gottesdienst gefeiert.

Die Kirche St. Gertrud wurde immer mehr zu einem Zentrum der „volksliturgischen Bewegung“. Pius Parsch wurde sogar in der Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils erwähnt. Er hat die Erneuerung der Liturgie zu seinem Lebenswerk gemacht.

Pius Parsch und seine Kirche St. Gertrud dürfen nicht musealisiert werden. In Erinnerung an ihn sind heute viele Fragen zur Liturgie zu stellen. Wir feiern Gottesdienst vielfach im Gestern und Vorgestern, statt im Heute für morgen. Pius Parsch würde heute deutlich seine Stimme erheben: Wir brauchen eine volksnahe Liturgie; wir brauchen eine Liturgie für suchende Menschen; wir brauchen eine Liturgie, die von einer tiefen Glaubensatmosphäre geprägt ist; die den Glauben mit Sinnlichkeit belebt – Musik, Bilder, Architektur, künstlerisch, kulturell frisch; eine Liturgie mit Nachdenken, Nachfühlen, mit Hoffnung, mit Zweifel und den großen existentiellen Fragen des heutigen Menschen. Pius Parsch würde das tun!