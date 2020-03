„Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit“ - so lautet ein geflügeltes Wort des nachchristlichen Autors und Grammatikers Aulus Gellius. Ich erinnere mich noch gut, als der Erzbischof von Wien vor einigen Jahren die Gläubigen aufrief, in der Fastenzeit häufiger auf Fleischkonsum zu verzichten. Ein Aufschrei, vor allem einer regionalen Fleischerzunft, war die Folge. Man drohte allen Ernstes sogar damit, die Kirchenbeiträge einfrieren zu wollen!

Nun aber haben sich die Zeiten radikal gewandelt: Wenn schon nicht aus religiösen Gründen, so wird der Verzicht auf Fleisch vor allem zum Schutz unseres globalen Klimas nicht nur empfohlen, mittlerweile hat sich sogar eine gewisse „Fleischscham“ entwickelt. Plötzlich spricht man wieder von Opfern, die es– auch im Hinblick auf die drohende Corona-Pandemie – zu bringen gilt!

Was mich an dieser Entwicklung so stört, ist der „erhobene moralische Zeigefinger“, der uns bisweilen glauben lässt, alles, was wir bisher getan hätten, wäre nur schlecht gewesen, und nun gelte es, sich für alles und jedes in unserem Leben schämen! Das Ganze hat aber auch eine positive Seite, wie übrigens immer im Leben: Der Hl. Benedikt spricht in seiner Mönchsregel von der besonderen Tugend des Maßhaltens (temperantia), die man keinesfalls mit Mittelmäßigkeit verwechseln sollte!

Maßhalten bedeutet für mich eine Lebenseinstellung, die ich immer mehr einüben soll. Dazu gehören auch Vernünftigkeit und vor allem Weisheit, die man nicht durch Bücherstudium oder Expertenwissen allein erwirbt, was bisweilen auch eine Gratwanderung bedeuten kann. Was wir aus der aktuellen Situation lernen können, wäre, in unserem alltäglichen Leben wieder zurückzukehren zu dieser Tugend des Maßhaltens. Das bedeutet nun, weder den Kopf in den Sand zu stecken und sich der Realität zu verweigern, aber auch nicht in eine ungezügelte Hysterie zu verfallen, die alles und jedes verdammt! Und noch eines: Vielleicht wird uns allen wiederum deutlicher, dass unser irdisches Leben ein Ziel hat, das sich im ewigen Ostern vollenden darf.