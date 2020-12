Auf einmal stehen sie in medialer Aufmerksamkeit: die „Querdenker“ – eine eher kleine, aber umso lautere Gruppe, die durch obskure Ansichten zu Themen wie Corona, Impfungen, geheime Weltregierung und Verschwörungstheorien aller Art Menschen und Gesellschaften verunsichert. Zur Durchsetzung des eigenen Gedankenguts wird mitunter auch schwere Gewalt angewendet.

Was für ein rascher Wandel eines Wortes, das man bisher ganz anders wahrgenommen hat! Da waren nicht wenige Menschen landauf, landab stolz darauf, Querdenker zu sein oder sich mit stolzgeschwellter Brust zumindest so zu nennen. Schon bei diesen nicht selten anzutreffenden Querdenkern ist außer zweifelhaft fundiertem „Expertentum“ („Das habe ich im Internet gelesen!“) meist recht wenig dahinter, aber diese Leute erweisen sich immerhin auch nur sehr selten als gewalttätig.

Mir gegenüber bezeichnet sich mancher Mensch als „Querdenker“ und will damit zumeist in erster Linie Unabhängigkeit gegenüber geltenden Denkweisen aufzeigen – gerade in politischen, aber auch religiösen oder kirchlichen Fragestellungen kommt das oft vor. Ich halte dem aber gegenüber: Ich will kein Querdenker sein! Schon gar nicht im neuen Kontext des Wortes, aber auch nicht im alten. Viel lieber möchte ich ein „Geradeaus-Denker“ sein – und das kommt mir in unserer Zeit viel, viel schwieriger vor.

Verwirrung gibt es genug – aber wo ist Klarheit zu finden? Einblick kann man heute überall bekommen – aber wie bekomme ich den Durchblick? Ich kann aus hunderten Optionen auswählen – aber welche ist wirklich die richtige? Wir brauchen in Staat, Kirche, Gesellschaft zweifellos wieder mehr Menschen, die die Welt wirklich verstehen wollen.

Zu viele Mitmenschen zelebrieren nur das permanente, jahrzehntelang in trotziger 68er-Manier gepredigte „Alles-Hinterfragen“ als Selbstzweck eines eigentlich orientierungslosen Lebens. Mehr Geradeaus-Denken, weniger Querdenken: Es ist einen Versuch wert! Wer wagt es?