In den letzten Wochen gab es viele enttäuschte Gesichter. In den Momenten, als die eigene Nationalmannschaft aus der WM hinausgeschossen wurde, da war für viele die Enttäuschung groß.

Ungerechte Schiedsrichter, unmotivierte Spieler, mangelnde Begeisterung und Unterstützung durch die Fans – die Gründe für das Ausscheiden der eigenen Mannschaft mögen ganz unterschiedlich sein – was aber bleibt, ist die menschliche Enttäuschung.

Enttäuschungen gehören leider zu unserem Leben. Sie sind schmerzliche Prozesse, die uns oft persönlich und emotional bis an den Rand des Ertragbaren führen. Wir werden aber dadurch von Trugbildern, von Täuschungen befreit und gewinnen damit einen neuen Blick auf die Realität.

Gerade in solchen Momenten großer menschlicher Enttäuschungen sucht man nach einem Halt, der einem wieder Boden unter den Füßen ermöglicht. Das kann ein Mensch sein, ein einfaches Wort, ein Zeichen der Freundschaft. Mir persönlich schenkt in solchen schwierigen Momenten meines Lebens sehr oft die Musik diesen notwendigen Halt.

Gerade die Musik von Johann Sebastian Bach ist mir in solchen Stunden sehr lieb geworden. Besonders ein Choral aus der Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ (BWV 147) ist mir ein wichtiger Zuspruch geworden, wo es heißt: „Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft!“

Auch wenn mich Menschen schwer enttäuschen; auch wenn ich durch Enttäuschungen in meinem Leben oft das Gefühl habe, den Boden unter meinen Füßen zu verlieren – weiß ich doch gerade in solchen Stunden als gläubiger Mensch, dass Gott mich nie enttäuschen wird. Denn er ist mir treu!

Und genau das ist meines Herzens Trost in so manchen schwierigen Momenten meines Lebens, und zwar nicht nur in Zeiten der Fußball-WM.