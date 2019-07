Seit einigen Monaten ist die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, die europaweit gilt und zu Recht die persönlichen Daten Einzelner schützen will. An und für sich gut nachvollziehbar, weil es ja in diesem Bereich missbräuchliche Verwendung von sensiblen Daten geben kann und tatsächlich auch gegeben hat (und wahrscheinlich immer geben wird). Ich stimme dieser Maßnahme auch zu und kann damit gut leben.

Aber in einem Bereich hat diese neue Grundverordnung eine negative Auswirkung, die ich schmerzlich wahrnehme: Seitdem diese Verordnung in Kraft ist, dürfen wir in den Pfarrämtern keine Information erhalten, wer sich als Patient im Krankenhaus aufhält. Früher habe ich jede Woche über die Seelsorgeteams vom Krankenhaus Krems und St. Pölten davon Kenntnis erhalten und habe je nach meinen Möglichkeiten die Kranken meiner Pfarre besucht. Das ist nun leider nicht mehr möglich, weil ich keine Information darüber habe, wer sich derzeit im Krankenhaus befindet.

Auch die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sind davon betroffen zum Nachteil der Patienten. Jahrelange gut geübte Praxis hat damit ein jähes Ende gefunden. Ich weiß aus Erfahrung, wie wichtig es für Patienten ist, Zeiten des Leidens und der Krankheit nicht allein durchstehen zu müssen.

Gerade in solchen Situationen des Krank-Seins, speziell dort, wo im Palliativbereich alle menschlichen Sicherheiten wegbrechen, kommen die tieferen Fragen zum Vorschein, die den Menschen beschäftigen und bewegen.

Da kommt auch und immer wieder die Frage nach dem Warum des Leidens; und nicht selten wird auf einmal der Gedanke an Gott virulent. In einem solchen seelischen Ausnahmezustand gut und professionell begleitet zu sein, sollte für alle Patienten nicht zum Desiderat verkommen.

Es wäre im Sinn der Patienten mehr als wünschenswert, wenn es da an der Datenschutz-Grundverordnung vorbei eine rechtlich sinnvolle und praktikable Besuchsmöglichkeit gäbe, um einen Liebesdienst zu leisten.