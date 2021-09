Allein das Wort „Dogma“ lässt vielen Menschen die Haare zu Berge stehen: Da gibt es etwas Fixes, an das man glauben muss – das allein klingt schon verdächtig. Deshalb wird dieser Begriff sogar in den Kirchen – woher er eigentlich kommt – kaum mehr verwendet. Mit allen Konsequenzen: Jesus ist für viele nicht der Mensch gewordene Gott, also der Christus, sondern das, was man sich privat unter ihm vorstellt. Die Lehre der Kirche ist nicht weiter wichtig, was zählt, ist der „Personal Jesus“.

Aber sind Dogmen deshalb verschwunden? Nein. Sie haben nur ein anderes Kleid angelegt. Sogar der Umgang mit ihnen hat sich nicht geändert: Die Kirche hat ihre Dogmen zwar über Jahrhunderte gepredigt, ob die Menschen sie aber auch innerlich angenommen haben, steht auf einem anderen Blatt. Es reichte allzu oft, am Sonntag in der Messe körperlich präsent zu sein, um zu den Guten zu gehören und von der Gesellschaft akzeptiert zu werden.

Und heute? Die Moderne hämmert uns ihre Dogmen ein: „Du kannst alles, wenn Du es nur willst!“ oder „Sei tolerant!“ – und wiederum ist die Frage, was davon bei den Menschen wirklich ankommt. Es scheint nicht so zu sein, dass sich deshalb alle Menschen um einen tiefschürfenden und tragenden Lebensplan bemühen und diesen konsequent verfolgen, ebenso wenige machen sich die Mühe echter Toleranz, sondern meinen damit nur: „Du tust mir nicht weh, ich tu Dir nicht weh: Wir können einander also getrost egal sein!“

Um zur Gesellschaft zu gehören, muss man heute auch nicht mehr, so wie früher, in die Kirche gehen, sondern es reicht, brav die Sprache zu gendern und bei Bedarf eine Regenbogenflagge zu zeigen. So billig gab es den Beweis der eigenen Glaubenstreue noch nie! Man gehört somit hörbar und sichtbar dazu – und schon lässt einen die moderne Inquisition in Ruhe.

Aber können uns die modernen Dogmen wirklich erlösen, das heißt: Können Sie Hoffnung geben, die über unseren Horizont hinausweist? Der Beweis dafür steht aus . . .