Die Corona-Pandemie hat nicht nur unser Zusammenleben, sondern auch unsere Begrüßungsrituale massiv verändert. Händeschütteln, das Umarmen oder die berühmten drei Küsschen auf die Wange sind quasi über Nacht tabu geworden. Körperkontakt scheint jedoch fundamental zu sein und die Experten sagen uns nicht zu Unrecht, dass ein chronischer Mangel an Kontakt unser Immunsystem auf Dauer massiv schwächen kann.

So ist man in Zeiten wie diesen auf Formen gekommen, die einerseits diesem Mangel abhelfen, andererseits das Infektionsrisiko möglichst reduzieren sollen. Als Alternativen haben sich nun die so genannte Ghettofaust, der Fuß- und Ellbogencheck eingebürgert. Kürzlich sah ich im Fernsehen einen österreichischen Bischof mit einem Neugefirmten diesen Fußcheck austauschen. Auch wenn diese Begrüßungsrituale eine gewisse Tradition haben, finde ich alle drei Formen persönlich ziemlich abstoßend! Jemanden mit der Faust zu begrüßen oder ihm einen kleinen Tritt zu geben, finde ich ebenso unmöglich, wie das Berühren mit dem Ellbogen.

Nur allzu schnell drängt sich mir die Assoziation zur „Ellbogengesellschaft“ auf, DEM Unwort des Jahres 1982! Auf eine wunderbare und für mich akzeptable Begrüßungsform haben mich meine indischen Mitbrüder hier im Collegium Orientale gebracht. Der Gruß heißt „Namaste“, stammt aus dem Sanskrit und bedeutet wörtlich übersetzt „Verbeugung dir“. Dabei werden die Innenhandflächen gefaltet, in Nähe des Herzens an die Brust gelegt und der Kopf zum Gegenüber leicht gebeugt. In dieser Grußform ist für mich alles enthalten: notwendige physische (nicht soziale!) Distanz, Respekt, aber auch echte Begegnung.

Und vergessen wir nicht: Auch Worte können berühren. Wenn wir bei der Begrüßung mit Worten unsere Zuneigung, unsere Nähe und Freude ausdrücken, so tut auch dies gut. Und sicherlich werden Zeiten kommen, in denen wir uns zur Begrüßung wieder die Hände reichen, umarmen, ja sogar küssen dürfen!