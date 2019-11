Soeben komme ich von einem ausgezeichneten Vortrag einer deutschen Ordensschwester über die durch das „aufgebauschte“ Interesse der Medien präsent gewordene Amazonassynode. Sie war auch Teilnehmerin an dieser Synode und konnte uns daher von Eindrücken und den Ergebnissen aus erster Hand berichten, was sich im Laufe des Vortrags als unschätzbarer Vorteil herausstellen sollte. Das Thema lautete: „Rückblick auf die Amazonassynode: Integrale Ökologie, interkultureller Dialog, kirchliche Erneuerung“.

Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich nach all dem, was man im Vorfeld, aber auch im Verlauf der Synode in den Medien zu hören und zu lesen bekam, mit einer gehörigen Portion Skepsis dorthin gegangen bin! Umso überraschender war für mich die erste Erkenntnis, dass die drei Themenbereiche eine untrennbare Einheit bilden. Auf ausdrücklichen Wunsch von Papst Franziskus wurde nach einer ganzheitlichen Umkehr und neuen Wegen gesucht. Mir wurde auch klar, dass die Amazonassynode, die erstmals ein Territorium im Blick hatte, auch Auswirkungen auf unsere Betrachtungsweise der „Kirchen vor Ort“ hat, was bedeutet, dass es durchaus legitim ist, eine Kirche mit verschiedenen Zentren zu haben! Dieser Vortrag hat mir jedoch ebenso die Augen geöffnet für ein verstärktes systemisches Verständnis, dass wir tatsächlich in einem gemeinsamen Haus leben und die Verbundenheit miteinander eine enorme Rolle spielt.

Auch wurde in diesem Referat vor einer Technikfeindlichkeit gewarnt, die dem Anliegen der Menschen – wohl nicht nur in dieser Region – eher schadet als nützt! Vielmehr steht die Frage im Mittelpunkt, wie man die Technik einsetzt, damit sie den Menschen wirklich nützt und nicht irgendwelchen großkapitalistischen Interessen dient! Es gäbe noch viel mehr dazu zu sagen, doch ein Gedanke ging mir allerdings immer wieder durch den Kopf: Gerade in den Fragen der Ökologie gibt es eine großartige Persönlichkeit, die meiner Meinung nach viel stärker gehört werden sollte: Es ist der ökumenische Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel, der sich seit vielen Jahren für den rechten Erhalt der Schöpfung einsetzt und zu Recht der „grüne Patriarch“ genannt wird!