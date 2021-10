Neuer Umgangsstil?

Ein Meister der nonverbalen Kommunikation ist Papst Franziskus. Durch Blickkontakt, Händedruck und – in Vor-Corona-Zeiten – durch Umarmung hat er vielen Menschen, vor allem den Verachteten und Kleinen, die Gewissheit gegeben, dass sie in den Augen Gottes einen unendlichen Wert haben. Wer politische und teilweise auch kirchenpolitische Auseinandersetzungen in kritischer Distanz nüchtern betrachtet, wird merken, dass die Gewissheit des unendlichen Wertes des Anderen immer mehr abhandenkommt und Diskretion verloren geht. Es sind oft Machtspiele, wodurch Menschen gegenseitiges Vertrauen verlieren und in die Einsamkeit flüchten.

Vielleicht haben diese Probleme etwas damit zu tun, dass wir die Grundkommunikation, nämlich das persönliche und gemeinschaftliche Gebet, immer mehr verlernen. Wer an Begräbnissen oder Trauungen teilnimmt, ist erschüttert, wie wenige das Vaterunser miteinander sprechen können. Vielleicht ist es Zeit, in Gespräche und Auseinandersetzungen mit einem Gebet hineinzugehen. Das kann ganz diskret unterwegs geschehen oder auch mit einem sogenannten Stoßgebet, um Gottes Hilfe zu erbitten.

Ich bewundere die Muslime, wenn sie öffentlich ihre Pflichtgebete verrichten. Nicht nur durch die Corona-Krise hat das christliche gemeinschaftliche Gebet stark gelitten.

Mögen wir jetzt im Herbst, wo die Natur zur Ruhe kommt und uns an unsere Vergänglichkeit erinnert, eine neue Form der Kommunikation mit Gott und untereinander wagen, damit wir die Ewigkeit nie vergessen.