„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben (…) ohne mich könnt ihr nichts tun.“ So sagt es Jesus Christus im Evangelium. Ohne Verbundenheit mit Christus geht für uns Christen gar nichts.

Meine Schüler sagen mir: So wie die Reben am Weinstock hängen, ist das nicht eher ein Bild für Abhängigkeit, Festgehalten-Sein, Unfreiheit? Heißt Leben nicht viel mehr: Freiheit, Unabhängigkeit, Sich-verwirklichen-Können? Gibt es nicht auch viele Menschen, die mit Christus gar nichts am Hut haben und dennoch Großartiges vollbringen? Die Realität lehrt uns: Auch ohne Christusverbundenheit kann viel Gutes geschehen, viel Wunderbares. Stimmt! Worin besteht nun für Christen der Lebensquell? In vielen Bereichen des Lebens sind wir in vorgegebene Situationen eingebunden. Wir haben uns weder Eltern, Kinder, Lehrer, Kollegen und den Chef ausgesucht. Wir sind in vielem abhängig von unserem sozialen und ökonomischen Umfeld. Uns machen die Umstände der Pandemie zu schaffen und andere Abhängigkeiten. Derer gibt es viele. Allerdings gibt es neben allem, das wir nicht beeinflussen können, auch Freiraum.

Woher wir unsere Lebenskraft beziehen, wofür wir leben wollen, das liegt auch in unserem Ermessen. Sich in Freiheit für jemanden entscheiden, das heißt: Jemanden lieben. Jesus Christus ist das Angebot Gottes, sich in aller Freiheit für ihn, für die Liebe zu entscheiden. Sich in Liebe und Freiheit an jemand binden, jemanden lieben – das lässt leben! Ein geliebter und liebender Mensch sein, das verwandelt das Leben. Es macht frei von der Angst um sich selbst, es macht fähig, für andere da zu sein, fähig zu Kommunikation, Gemeinschaft und Empathie. Das lässt auch andere leben!

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben! Ohne mich könnt ihr nichts tun! Bleibt in mir!“ Bindet euch in Freiheit an den Gott der Liebe! Dass das Leben ohne Liebe nicht unbedingt ein erfülltes Leben ist – ich kenne niemanden, der dies bestreitet.