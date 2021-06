Kennen Sie den Bestseller von Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“? Im Jahr 2015 wurde unter dem gleichnamigen Titel eine Filmkomödie gedreht. Inhalt ist der Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Grund für dieses Abenteuer war ein Zusammenbruch des Komikers Hape Kerkeling, der sich eine längere Auszeit gönnen musste. Pilgern als Suche nach dem Sinn des Lebens, nach Orientierung und Ziel: Viele Menschen waren von diesem Buch begeistert. Millionenfach wurde es verkauft und die Pilgerzahlen nach Santiago nahmen sprunghaft zu.

In der gegenwärtigen Zeit, die vor allem von der Pandemie geprägt ist, wächst auch wieder die Sehnsucht nach Freiheit, nach Natur, nach Gemeinsamkeit und nach Vertrauen. Die Angst, das Eingeschlossensein im Lockdown, das Maskentragen wie auch der notwendige Abstand, um sich nicht gegenseitig anzustecken, hat viele Spuren hinterlassen. Damit diese Erfahrungen nicht ein böser Traum bleiben, müssen wir das Leben selbst wieder in den Blick nehmen.

Wie? Indem wir uns auf den Weg machen, die Schöpfung als Gabe Gottes erleben und die Herausforderungen des Weges als Chancen der Bewährung sehen.

Letztlich ist unser ganzes Leben ein Pilgerweg, der nicht im Nichts endet, sondern der einer Erfüllung entgegengeht. Auch wenn wir nicht gleich den Jakobsweg gehen, so ist es doch gut, jetzt im Frühjahr, wenn die Natur erwacht und alles sich auf die Sonne hin ausrichtet, das Licht unseres Lebens wieder neu zu entdecken, das auch die dunklen Stunden erhellt: Es ist der Glaube an einen Gott, der unser Leben in seinen Händen hält und es nicht zugrunde gehen lässt – auch über den Tod hinaus.

Zu den Wallfahrtsorten unserer Heimat – zum Beispiel Mariazell – führen viele Wege, die nicht selten auch als „via sacra“, als heiliger Pilgerweg, bezeichnet werden. Gönnen wir unserer Seele diese Auszeit, heraus aus der Hetze des Alltags. Denn ohne Muse (Kult) wird das Leben müßig, wie es der Philosoph Josef Pieper formulierte.