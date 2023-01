„Oje, das Denkmalamt“

Werbung

Dieser Artikel soll eine Würdigung sein, kein Nachruf. Denn ein Gebäude hat, und mag es noch so bedeutend sein, eigentlich keine Lobby. Es kann sich nicht helfen, es ist Geschmäckern unterworfen, von der Sensibilität der Eigentümer abhängig, wird nach finanziellen Gesichtspunkten beurteilt, muss die Frage nach der Nützlichkeit über sich ergehen lassen und bleibt leider auch manchmal mehr oder weniger sich selbst überlassen. Seien wir froh, dass es da das Bundesdenkmalamt gibt! Dieses tritt uns in unserem Land oft in Person des Landeskonservators entgegen.

Dr. Hermann Fuchsberger bekleidete dieses Amt bis Ende 2022 und verabschiedete sich nun in den Ruhestand. Er war streitbar – aber aufgrund seiner unbestrittenen Sachkenntnis. Er war manchmal pingelig – aber was denn auch sonst, denn die Seele des Ganzen lebt in den Details. Natürlich hatten wir Äbte auch unsere Konflikte mit ihm auszufechten, gerade dann, wenn die teuren Extrawünsche des Bundesdenkmalamtes in keinem Verhältnis zum öffentlichen Finanzierungsbeitrag eines Projektes standen. Man ahnt auch: Solche Konflikte werden in den nächsten Jahren wohl stärker werden.

Wer immer die Nachfolge von Dr. Fuchsberger antritt, wird dafür eine ebenso gute Hand brauchen – im Interesse des großartigen baukulturellen Erbes in unserem Land, ebenso aber im Interesse guter Partnerschaften auf Augenhöhe. Das wünsche ich mir, damit ich auch in Zukunft nie jenen Ausruf verwenden muss, den ich – etwas reißerisch, ich gebe es zu – als Überschrift für diese Kolumne gewählt habe.