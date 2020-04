Die Krise hat uns alle fest im Griff. Wer hätte am Aschermittwoch gedacht, dass die Fastenzeit uns solche Opfer auferlegen wird. Nun stehen wir in der Karwoche, und auch da ist alles anders. Was wir als Christen bisher an gemeinsamen Feiern an diesen Tagen mit allen Traditionen, Ritualen und Bräuchen gewohnt waren, ist in dieser Krise so nicht mehr möglich. Ja, wir müssen auf so manches bewusst verzichten. Aber vielleicht liegt gerade in diesem uns auferlegten Verzicht auch die Chance, sich den Wert des gemeinsamen Feierns in unseren Gotteshäusern neu bewusst zu machen.

Nun aber schlägt die Stunde der Hauskirche. Ein alter Begriff, der plötzlich eine nie dagewesene Aktualität bekommt. Nun gilt es, die österlichen Tage in der Familie mit einer Haus liturgie zu feiern. Von der Segnung der Palmkätzchen über das Gedenken des letzten Abendmahls mit einfachem Brot und Wein, der Gedenkminute in der Todesstunde Jesu, der bewussten Entzündung einer Kerze am Beginn der Osternacht bis zur Segnung des österlichen Mahles im Kreis der Familie mit den traditionellen Osterspeisen. Alles wird plötzlich zur Feier der Hauskirche.

Unsere Diözesen haben in den letzten Tagen zahlreiche Vorschläge für diese Hausgottesdienste in den unterschiedlichsten Medien veröffentlicht. Aber vielleicht liegt gerade in diesem gemeinsamen Feiern zu Hause auch die Chance, ganz neu zu entdecken, dass Kirche im Kleinen – also ganz konkret vor Ort in unseren Familien – entsteht, sich zeigt, sich verwirklicht.

Ostern wird heuer einmal anders. Aber auch wenn wir in diesem Jahr nun als Christen auf ein gemeinsames Feiern des österlichen Triduums in unseren Kirchen verzichten müssen, auch wenn uns nun so manche liebgewonnene Rituale und Bräuche fehlen werden, so bleibt dennoch der Ruf in dieser kommenden Nacht der Nächte der gleiche: „Der Herr ist auferstanden – ja, er ist wahrhaft auferstanden!“