Papa emeritus!

Nach der beeindruckenden Begräbnisliturgie von Papst em. Benedikt vergangene Woche mit hohem Öffentlichkeitsinteresse wird es noch den einen oder anderen Nachruf auf ihn geben – erwartungsgemäß nicht nur zustimmend. Aber: Wer ist wirklich fähig, einen so großen Mann des Geistes gebührend zu würdigen?

Benedikt XVI. war ein hervorragender Denker – weit unserer Zeit voraus; ein überragender Theologe, dessen Werk noch Generationen befassen, beeinflussen und befruchten wird. „Man wird ihn noch Jahrhunderte lesen“ – das ist die Einschätzung von vielen. Er hatte das besondere Charisma, schwierige Aspekte und Zusammenhänge in verständlicher Sprache zugänglich zu machen.

Das war auch bei seinem Pastoralbesuch 2007 in Mariazell erfahrbar, wo er der österreichischen Kirche ein richtungsweisendes Wort mitgegeben hat – und das über seinen Tod hinaus: „Wenn wir mit Jesus Christus und mit seiner Kirche den Dekalog vom Sinai (zehn Gebote) immer neu lesen und in seine Tiefe eindringen, dann zeigt sich eine große, gültige, bleibende Weisung. Der Dekalog ist zunächst ein Ja zu Gott, zu einem Gott, der uns liebt und uns führt, der uns trägt und uns doch unsere Freiheit lässt, ja, sie erst zur Freiheit macht (1.-3. Gebot). Der Dekalog ist ein Ja zur Familie (4. Gebot), ein Ja zum Leben (5. Gebot), ein Ja zu verantwortungsbewusster Liebe (6. Gebot), ein Ja zur Solidarität, sozialen Verantwortung und Gerechtigkeit (7. Gebot), ein Ja zur Wahrheit (8. Gebot) und ein Ja zur Achtung anderer Menschen und dessen, was ihnen gehört (9.+10. Gebot). Aus der Kraft unserer Freundschaft mit dem lebendigen Gott heraus leben wir dieses vielfältige Ja und tragen es zugleich als Wegweisung in diese unsere Weltstunde hinein.“