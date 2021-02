Gerade lese ich ein Buch mit dem Namen „Phrase unser“. Darin werden gängige kirchliche Floskeln aufgezeigt und angefragt. In gar nicht wenigen Punkten fühle ich mich ertappt und gelobe Besserung, hoffe gleichzeitig auf Nachsicht der Gläubigen, die mir immer wieder zuhören oder meine Beiträge lesen (müssen)...

Besonders eine Bemerkung dieses Buches hat es mir angetan. Der Autor Jan Feddersen meint unter Berufung auf frühere Autoren (ganz neu ist der Gedanke nicht), er würde es begrüßen, wenn Predigten und priesterliche Worte weniger geschliffen wären. Er würde sich mehr Stammeln, mehr Ringen nach Worten im Gottesdienst wünschen!

Damit meint er nicht das, was eine Gemeinde zurecht fürchtet, dass nämlich ein Priester so planlos herumredet, dass es unmöglich ist, ihm zu folgen, sondern es geht um mehr: Nicht über Gott „drüberreden“ als sei eh alles klar und verständlich, nicht studiert und ausgeklügelt daherkommen und damit Gott kleinreden, sondern so nach Worten suchen, wie ein Verliebter nach Worten sucht, der seiner Freundin ein Liebesgeständnis oder gar einen Heiratsantrag machen will!

Dieses sprachliche Bild gefällt mir: Es ist eine Mahnung an die „Profis des Glaubens“, es sich nicht zu leicht zu machen mit dem Gottesgeheimnis; sich nicht zu plumper Emotionsbewirtschaftung hinreißen zu lassen; dem Evangelium seine Kraft nicht zu nehmen. Ein hoher Anspruch, auf den Gläubige aber ein Recht haben!

Dank an alle Mitbrüder, die sich Sonntag für Sonntag dem Anspruch stellen, einen gediegenen Gottesdienst und eine gute Predigt vorzubereiten. Danke allen Gläubigen, die Lob spenden, wenn das gelingt, und die auch Verständnis dafür haben, dass das nicht immer gleich gut gelingen kann, die aber auch die loyale Kritik äußern, wenn eine Predigt nicht gut gewesen ist.

Also: Nach guten Worten zu ringen ist erlaubt, denn das Gottesgeheimnis ist sehr groß. Aber man muss einem Prediger anmerken, dass er sich bemüht hat!