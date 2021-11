Politisch versus heilig

Der Leopolditag ist in unserem Land ein halber religiöser Feiertag, aber auch ein politischer Tag. An der Leopoldifeier in Klosterneuburg nimmt die NÖ Landesregierung geschlossen teil. Leopold war ein politischer Heiliger. In unserer kollektiven Erinnerung stehen Leopold und die Babenberger-Dynastie am Beginn unseres Landes. V

or rund 900 Jahren war der hl. Leopold herausgefordert, Zukunft für unser Land zu entwickeln: Es galt, eine stabile Ordnung für das Land zu schaffen; zur Verselbstständigung und Eigenständigkeit war eine gesicherte Wirtschaft notwendig. Es brauchte die Garantie des Friedens und eine soziale Verantwortung für alle gesellschaftlichen Schichten. Leopold gründete drei Klöster – Klosterneuburg, Heiligenkreuz und Klein Mariazell.

Sie wurden zu Gebetsstätten, zu Orten der Orientierung, zu geistlichen Zentren und Zufluchtsorten in allen Situationen. Aus all dem hat Leopold seine Zukunftspolitik geformt und umgesetzt.

Wir sehen in unserer derzeitigen Situation einen starken Reformbedarf für die Politik. Es ist gut, dass in Niederösterreich ein solcher Zukunftsweg, von allen Parteien getragen, begonnen wurde: das Projekt „Unser Land denkt an morgen!“ Wo soll dieses Land in zehn oder 15 Jahren stehen? Hier möchte ich an den hl. Leopold anknüpfen, der in seiner Politik eine Zukunftsperspektive eröffnet hat.

So müssen heute alle Gesellschaftsbereiche neu angedacht werden: der soziale Bereich, der Wirtschaftsbereich, der ökologische Bereich und die geistigen Grundlagen der Gesellschaft. Es braucht eine Utopie und eine Strategie. Denn der Weg entsteht nicht im Gehen. Sein Ziel ist zu suchen. Das interessiert und erwarten die Menschen. Damit kann die gegenwärtige politische Krise überwunden werden. Eine bloße Moralisierung von Politik reicht nicht aus.