Im Rahmen der politischen Sommergespräche in der Wachau – vor der Kulisse von Dürnstein – hat Beate Meinl-Reisinger, die neue NEOS-Chefin, auf die Frage geantwortet, wie sie zu Religion stehe: „Religion ist Privatsache!“ Durchaus „großzügig“ hat sie zugestanden, dass sie viele religiöse Menschen kenne, denen Glaube viel bedeutet. Aber im öffentlichen Raum ist der Religion kein besonderer Stellenwert einzuräumen. Bei mir ist das so angekommen, als ob sie Religion einfach ins Eck stellt.

Auf solche Aussagen bin ich allergisch – vor allem, wenn sie von Politikern kommen. Das wirkt immer von oben herab. Es gibt in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen, die sagen, dass für sie „Politik Privatsache“ sei – zumindest, dass sie daran nicht interessiert sind. Menschen für Parteien, Interessenvertretungen usw. zu bekommen, wird schwieriger. Der Prozentsatz derer, die nicht mehr zu Wahlen gehen, steigt. Das Demokratieverständnis wird brüchiger. Man muss auch an Politik glauben – denn auch sie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht geschaffen hat. Aber so wie Politik gehört auch Religion zu den Grundlagen einer gesunden Gesellschaft.

Deshalb ist Religion – bei aller freien Entscheidung dafür – keine Privatangelegenheit. Gerade heute muss die Kernfrage der Religion – die Gottesfrage – im öffentlichen und politischen Raum gestellt werden. Es muss eine Kommunikation zwischen denen geben, die religiös leben, und denen, die sie ignorieren. Sonst werden schwelende Konflikte in unserer Gesellschaft radikaler werden. Das betrifft den europäischen Raum, in dem Religion „verdunstet“, sich aber mit neuer Wucht andere Weltsichten und Weltanschauungen zeigen.

Deshalb braucht Religion den öffentlichen Diskurs – mehr noch: den öffentlichen Respekt. Religion ist gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen nicht neu-tral. Glaube fördert den Geist der Unterscheidung. Religion ist Orientierung. Dazu ein Wort von Dostojewski: „Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt!“ Oder abgewandelt: „Wenn wir Religion ins Eck stellen, was trägt dann?“ Hätte sich Meinl-Reisinger in diesem Polit-Talk einmal umgedreht. Sie hätte den blauen Turm von Dürnstein gesehen, der ein Fanal für die Gottesfrage ist und der nach oben zeigt.