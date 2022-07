Recht auf Naturgenuss

Werbung

Schauen Sie sich die Fremdenverkehrswerbung an: Da sehen Sie Bilder ursprünglicher oder bäuerlich gepflegter Natur, jedenfalls keine verstopften Autobahnen, sondern grüne Landschaft ohne Staumauern und Windräder. Warum? Weil die Werbefachleute wissen, dass Menschen sich in reiner Natur wohlfühlen und gut erholen.

Ja, intakte Natur hat einen Wert in sich und darf nicht als quasi kostenloser „Rohstoff“ für Baumaßnahmen unbegrenzt zur Verfügung stehen. Ich bin dem Österreichischen Alpenverein (ÖAV) dankbar, dass er konsequent darauf hinweist. Jetzt unterstützen auch die Naturfreunde und die Arbeiterkammer in einem breiten (politisch unverdächtigen) Schulterschluss die Forderung nach der Aufnahme eines Rechtes auf Naturgenuss in die Verfassung.

Widerspricht das nicht den Interessen der Seilbahn- und E-Wirtschaft? Freilich, es geht um eine Güterabwägung. Mir sind Windräder prinzipiell auch lieber als Atomkraftwerke, aber was mir vollständig fehlt, ist eine Debatte darüber, wofür wir Strom verbrauchen (und dadurch Natur zerstören) wollen.

Ja, ich bin bereit, im Naturraum Abstriche zu machen, um grünen Strom zur Verfügung zu haben. Meine Prioritäten wären Strom für den Haushalt und für Betriebe, aber nicht für Großcomputer, die Bitcoin verwalten, unlimitiert Filme streamen und Computerspiele bedienen und auch keine Energie für das Angebot von Erdbeeren im Jänner im Supermarkt. Andere werden die Prioritäten lieber anders setzen. Darüber sollten wir uns gepflegt unterhalten, denn alles zu haben, wird nicht möglich sein.

Intakte Natur hat auch ihren Wert! Ich halte ihn für höher als gemeinhin angenommen.