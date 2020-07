In der Corona-Krise wurde eine Frage besonders hochgespielt: Wer oder was ist systemrelevant? Den sogenannten Systemträgern galt die mediale Aufmerksamkeit. Religionsgemeinschaften und Kirchen standen nicht im Zentrum – von Gottesdienstübertragungen einmal abgesehen. Wie weit sind also Religion, Glaube und Kirchen systemrelevant?

Diese Frage kann man durchaus stellen, aber man braucht für die Antwort einen anderen Zugang. Denn hinter dieser Frage wird nach der „Nützlichkeit von Religion“ gefragt – etwa wie viel Trostpotential hat Religion? Inwiefern ist sie praktisch brauchbar? Wie weit kommt sie den menschlichen Bedürfnissen entgegen? Bedürfnisse gehen immer von Menschen aus zu einem begehrten Ziel.

Aber das ist nicht Religion, sondern eine Selbstspiegelung des Menschen. Auch die Reduktion von Religion auf Moral greift zu kurz. Religion hat einen Wert an sich – so wie auch die Kultur. Beide gehören zum Grundbedürfnis des Menschen. Damit leben wir in einer ständigen Interaktion. Auch Kultur kann man nicht bloß auf ihren Unterhaltungswert oder auf Künstlerbeschäftigung reduzieren. Wenn Religionen, Religionsgemeinschaften und Kirchen die Systemrelevanz nur sehr verhalten zugesprochen wird, so werden sie von allzu „deutlichen Ansprüchen“ freigehalten. Denn Glaube und Religion bleiben eine Option – wie auch Gott nicht notwendig ist, sondern mehr als notwendig.

Er beschenkt uns mit neuen Möglichkeiten, Potentialen und Begabungen. Er schenkt uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist eine andere Relevanz – nämlich nicht nur systemrelevant, sondern existenzrelevant. Christ licher Glaube ist zudem überzeugt, dass Gottes Reich nicht im bestehenden Gesellschaftssystem aufgeht, sondern dieses transzendiert und durchbricht. Das macht frei!

Aber Gott wirkt im Innern des Menschen und in der Geschichte. Sein Wille ist nicht weltlos und Du-los, Gott ist ein Freund des Lebens. Unsere Gottesbeziehung ist durch Jesus Christus vermittelt. Im Blick auf ihn sehen wir auch die Menschen mit ihren Nöten und Erwartungen deutlicher. Sie sind das Regiebuch des Willens Gottes. Wer in Gott eintaucht, taucht bei den Menschen auf. Das schafft einen dynamischen Raum der Liebe.