Religion und Gesellschaft

Derzeit gibt es im Stift Klosterneuburg eine Sonderausstellung mit dem Titel „Gotteskrieger“. Diese Schau thematisiert die Kirchenspaltung durch Johann Hus und die folgenden „Husittenkriege“. Der österreichische Herzog Albrecht V. (später Kaiser Albrecht II.) hat diesen Religionskrieg dazu benutzt, seine politische Macht und sein Reich zu vergrößern. Die Frage lautet: Wer hat wen benutzt – der Herzog die Religion oder die Religion die Politik? Freilich waren damals Politik und Religion eng verbunden. Und religiöse Auseinandersetzungen haben zu fatalen „Gotteskriegen“ geführt.

Das Verhältnis von Religion, Politik und Gesellschaft ist nach wie vor aktuell. Und ich habe den Eindruck, dass eine Frage noch stärker wird: Wie viel Religion verträgt eine Gesellschaft überhaupt? Religion macht derzeit einen Wandlungsprozess durch. Im Bereich des Religiösen werden Individualisierung und Spiritualisierung stärker.

Da ist Gott nicht so sehr Person, sondern wird zu einer unpersönlichen Macht. Die Beziehung zu Gott definiert sich mehr spirituell als religiös. Damit hat Religiosität weniger Einfluss auf die Lebensführung. Auch die kirchliche Bindung nimmt durch den Rückgang des Religiösen ab. Trotzdem bleibt Religion ein explosives Potenzial – gerade durch Individualisierung, Spiritualisierung und eine mögliche Politisierung.

