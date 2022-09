Ressourcen schonen

Werbung

In meiner Kindheit war die Tugend der Sparsamkeit beinahe eine Selbstverständlichkeit. Wir Kinder wurden zum Sparen angehalten und es erfüllte uns mit Stolz und Genugtuung, am sogenannten Weltspartag das ersparte Geld auf die Bank zu tragen.

Heutzutage braucht man nicht mehr auf den Erwerb eines gewünschten Gegenstandes allzu lange warten, bis jetzt konnte man sich vieles sofort leisten. Die Objekte des Konsums stehen uns noch immer in großer Anzahl zur Verfügung. Aber seit Kurzem werden wir wiederum auf das Sparen eingeschworen. Die Tipps, die uns gegeben werden, muten mich ein wenig merkwürdig an, auch wenn sie in sich sinnvoll erscheinen mögen.

Aber braucht es wirklich von oben verordnete Ratschläge für die kommende Zeit? Diese allein werden uns langfristig nicht helfen, das gewünschte Ziel zu erreichen. Wichtig wäre es meiner Meinung nach, eine neue, nachhaltige Tugend der Bescheidenheit zu entwickeln, die uns den Wert der Ressourcen erkennen lässt, ohne von einem Extrem ins andere zu verfallen! Spare in der Zeit, so hast du in der Not! Es ist nie zu spät, damit anzufangen, und vielleicht hilft uns die gegenwärtige Situation zu einer neuen Schöpfungsverantwortung.

Wenn wir uns bewusst werden, dass alles eine Gabe und ein Geschenk Gottes ist, dann dürfen wir dafür dankbar sein und das uns zur Verfügung Gegebene nicht verschwenden. Das beginnt bei den Lebensmitteln und setzt sich im Gebrauch der uns zur Verfügung stehenden Energie fort. Bilden wir unser Gewissen und handeln auch danach!