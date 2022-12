Schöne Welt

Werbung

Wir stehen mitten im Advent. Es wird uns die Frohe Botschaft verkündet: Gott wurde Mensch!

Was macht den Menschen zum Menschen? Toni Faber, Dompfarrer am Wiener Stephansdom, schreibt dazu: „Den Menschen zum Menschen macht, wenn er sich an das Weihnachtsthema ,Mach’s wie Gott, werde Mensch!‘ hält, über sich nachdenkt u nd dem Nächsten in Augenhöhe begegnet. Alle Talente und Begabungen habe ich empfangen, damit ich sie für andere und zum Aufbau der Gemeinschaft nutzen kann.“

Daniela Unterholzner, Vorstandsmitglied bei Global 2000, schreibt: „Im Kern sind alle Menschen gleich, gleich an Rechten und Würde, aber auch an Emotionen . Was uns zu Menschen macht, ist, dass wir aufeinander schauen und jene unterstützen, die Hilfe brauchen.“

Roman Szeliga, Buchautor von „Hirn mit Herz hat Hand und Fuß – wie Humor und gute Gefühle ihr Leben verändern“, schreibt dazu: „Humor als Türöffner, wer das Lachen im Herzen hat, hat das Lächeln im Gesicht.“ Eine humorvolle Lebenseinstellung bestimmt sein Handeln. Es macht Spaß, Menschen mit guter Laune zu konfrontieren. Seine Erfahrungen mit Humor als verbindende Kraft sind vielfältig. Als Arzt weiß Szeliga, dass das Leben nicht an der Zahl der Herzschläge, sondern an einzigartigen, fröhlichen Menschen gemessen wird. Humor hilft nicht nur uns, sondern vor allem jenen, die scheinbar nichts zu lachen haben, jenen am Tiefpunkt ihres Daseins.

Nutzen wir die Fähigkeiten, Menschen Freude zu schenken und ihre Herzen strahlen zu lassen. Unser Leben ist zu kurz, um es mit Sorgen zu verschwenden. Wenn wir durch Fröhlichkeit und Zuversicht einen kleinen Beitrag leisten können, die Welt humor- und liebevoll zu machen, dann sollten wir das tun. In diesem Sinne: eine frohe und besinnliche Advent- und Weihnachtszeit.