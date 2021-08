Burnout, ausgelaugt sein oder Schlaflosigkeit sind Anzeichen, dass sich an unserem Lebensstil etwas ändern muss. Nicht sich ständig überfordern und den Bogen überspannen. Ein stets angespannter Bogen verliert die Kraft, dann zurückzuschnellen, wenn man ihn braucht.

Diese Erkenntnis ist uralt. Der Ordensvater der Zisterzienser Bernhard von Clairvaux hatte den Mut, selbst dem Papst ins Gewissen zu reden, indem er ihm schrieb: „Wenn du allen gehörst, nur nicht Dir selbst, werden Deine Werke auf Dauer keine Früchte tragen.“ Deshalb riet er ihm: „Gönne Dich Dir selbst!“ Und erklärend fügte er hinzu: „Du kannst nicht der sein, der Du bist, wenn Du Dich selbst verloren hast.

Auch Du bist ein Mensch. Damit Deine Menschlichkeit vollkommen sein kann, musst Du also nicht nur für alle anderen, sondern auch für Dich selbst ein aufmerksames Herz haben. Denn was würde es Dir nützen, wenn Du alle gewinnen und als einzigen Dich selbst verlieren würdest?“ Bernhard wusste, dass derjenige, der mit sich selbst schlecht umgeht, auch mit den Anderen Probleme bekommt. Deshalb mahnte er den Papst: „Gönne Dich Dir selbst. Ich sage nicht: Tu das oft. Aber ich sage: Tu es immer wieder einmal! Sei wie für alle anderen auch für Dich selbst da.“

Die Ferienzeit ist eine willkommene Gelegenheit, eine solche Kurskorrektur durchzuführen. Der gleiche Ordensvater Bernhard von Clairvaux schrieb in einem Brief: „Glaube dem Experten: Du wirst mehr entdecken in den Wäldern als in Büchern. Die Bäume und die Steine werden Dich lehren, was ein Lehrer Dir nicht vermitteln könnte.“ Es geht also um eine spirituelle Erfahrung, die den Glaubenden durch die Schönheit der Natur geschenkt wird. Die Schöpfung ist und bleibt ein Liebesbrief Gottes. Leider haben wir Menschen durch unser Misstrauen diese Schönheit der Natur manipuliert, sodass die Handschrift Gottes zum Teil unkenntlich gemacht wurde. Aber der Liebende erkennt den Liebenden.