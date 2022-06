Skizzenhafter Beginn

Werbung

Es hat in diesen Tagen medial die Runde gemacht: das neue Göttweiger Pfingstbild am Hochaltar der Stiftskirche. Nach einer Kremser-Schmidt-Vorlage ist in kräftigen Orange-Rot-Tönen das Pfingstereignis dargestellt mit Maria und den Aposteln in Erwartung des Hl. Geistes in Form von Feuerzungen. Und es hat dabei auch viel an Bewunderung geerntet – aus einem doppelten Grund: Zum einen ist es die Wahl der Farbgebung, die sich harmonisch in das Gesamt des Hochaltars einfügt, sich zugleich aber unangepasst modern zeigt; zum anderen ist es die Botschaft, die transportiert wird.

Zum Erstaunen vieler hat der Grazer Künstler Raphael Bergmann, der dieses Gemälde im Auftrag des Stiftes gemalt hat, einen Teil des Bildes im Vordergrund absichtlich unbearbeitet weiß gelassen und an dieser Stelle nur skizzenhaft Figuren angedeutet. Der Künstler hat bei der Präsentation und Segnung des Bildes seine Interpretation dazu so dargelegt: „Pfingsten ist der skizzenhafte Beginn, noch nicht die Vollendung der Kirche. Kirche, die Gemeinschaft der vom Hl. Geist Inspirierten und an Christus Glaubenden, ist auf Zukunft hin offen. In ihr formt sich vieles erst und ist in beständiger Entwicklung.“

Etwas anders, aber in dieselbe Richtung weisend hat es ein Mönch des Konvents so kommentiert: „Der Hl. Geist ist mit uns nie fertig!“ Die Kirche befindet sich aktuell – wieder einmal – in einem massiven Umbruch. Und man fragt sich: Wohin bricht sie um? Was sich skizzenhaft schon zeigt: Die Kirche wird sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild deutlich spürbar verändern, für viele sicher sehr schmerzhaft! Nicht selten aber bricht sich gerade in Umbrüchen des Lebens der Geist Gottes seine Bahn. Das Skizzenhafte und Unfertige wird somit zum Hoffnungsbild – auch für die Kirche.