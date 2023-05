Sprache als Schlüssel

Der Schlüssel zur Kommunikation ist die Sprache. Das Sprechen der eigenen Sprache ist uns vertraut, es ist unsere Muttersprache. Die Lyrikerin Christina Busta schrieb in einem ihrer Gedichte: „Nicht, was die Mutter sagt, beruhigt und tröstet die Kinder. Sie verstehen's zunächst noch gar nicht. Wie sie es sagt, der Tonfall, der Rhythmus, die Monotonie der Liebe in wechselnden Lauten öffnet die Sinne dem Sinn der Worte, bringt uns ein in die Muttersprache. Ein Gleiches geschieht auch im Gedicht.“ Es geht zunächst um das WIE und erst dann um das WAS – in allen Sprachen, in denen wir uns ausdrücken.

Noch bevor wir einander Inhalte vermitteln, sollten wir darauf achten, in welcher Beziehung wir zu jenem Menschen stehen, dem wir etwas zu sagen haben. Erst dann gilt es zu überlegen, WAS wir einander zu sagen haben. In der heutigen Zeit gewinnt man den Eindruck, dass die Sprache zur Waffe gegeneinander eingesetzt wird. Weder die Beziehung zum Adressaten noch der Inhalt wird dahingehend geprüft auf die Würde des anderen zu achten. Es wird geschimpft, geschrien, gehetzt, verleumdet und verbaler Hass geschürt. Die Zuhörer/innen werden hineingezogen in einen verbalen Kriegsschauplatz und bilden sich daraus ihre Meinungen ohne die Hintergründe und Fakten zu kennen. Das lässt neuen Hass entstehen und ein zerstörerischer Kreislauf beginnt. Mehr denn je ist der Mensch gefragt, seine Art zu kommunizieren zu hinterfragen. Dazu kann es hilfreich sein: Wem nützt es, was ich hier und jetzt zu sagen habe? Was bezwecke ich mit dem, was ich sage? Führt das Gesagte/das Geschriebene zum Frieden oder zu Hass und Spaltung? Unsere Gesellschaft braucht die Sprache als Mittel der wertschätzenden Kommunikation – mehr denn je!