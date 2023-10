Suche und jage den Frieden

Fassungslos stehen wir vor den Ausbrüchen von Gewalt, Terror und Hass in den unterschiedlichen Krisengebieten dieser Welt – egal ob in der Ukraine, in Berg-Karabach oder nun ganz aktuell im Land Israel – der Heimat Jesu.

Erst in den vergangenen Semesterferien konnte ich im Rahmen einer Pilgerfahrt des Ritterordens vom Hl. Grab zu Jerusalem das Hl. Land bereisen und die vielen Stätten unseres Glaubens besuchen. Unvergesslich bleibt mir dabei die Begegnung im lateinischen Patriarchat mit dem emeritierten Weihbischof von Jerusalem und dessen Schilderung über die aktuelle Situation der Christen vor Ort und die komplexen historischen und politischen Zusammenhänge zwischen Israel und Palästina. Auch wenn sich die öffentliche Berichterstattung in unserer Heimat um Ausgewogenheit bemüht, so traue ich mir dennoch kein persönliches Urteil zu, wer in diesem Konflikt die alleinige Schuld zu tragen hat.

Unser Ordensvater Benedikt von Nursia hat in seiner Regel uns Mönchen für das Zusammenleben im Kloster einen klaren Auftrag hinterlassen, in dem er schreibt: „Suche den Frieden und jage ihm nach!“

Der Frieden im Zusammenleben ist ein hohes Gut – der Frieden ist keine Selbstverständlichkeit – der Frieden braucht unseren persönlichen Einsatz. Wer den Frieden aufgibt, der hat letztlich alles verloren. Das gilt für die Welt im Kleinen – unsere Familien und Gemeinschaften vor Ort – und das gilt, wie wir aktuell sehen, natürlich auch für die Welt im Großen. Wo sind die Menschen, die das erkennen? Suchst DU eigentlich den Frieden und jagst DU ihm auch nach?