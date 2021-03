Fasten, Verzicht und Askese sind moderne Themen. Viele Menschen spüren, dass sie von Zeit zu Zeit auf etwas verzichten müssen, um glücklicher zu werden. Es geht in der Fastenzeit um das sehnsuchtsvolle Erwarten des Osterfestes. Wäre immer Festzeit, würde alles öde und leer.

Der heilige Benedikt sagt in seiner Mönchsregel: Der Mönch „entziehe seinem Leib etwas an Speise, Trank und Schlaf und verzichte auf Geschwätz und Albernheiten“. Ein gesunder Verzicht der Computer- oder Internetnutzung könnte heute für manchen eine Befreiung darstellen. Außerdem verlangt Benedikt von Nursia die Bereitschaft zur Versöhnung, nach der Weisung „Ein Streit soll bereinigt sein, bevor die Sonne untergeht“.

Nach alter Tradition gehören Gebet, Fasten und Werke der Barmherzigkeit zusammen. Petrus Chrysologus, Bischof von Ravenna und Kirchenlehrer, sagte: „Das Gebet klopft an, das Fasten erfleht, die Barmherzigkeit empfängt ... Niemand reiße die drei auseinander, sie vertragen keine Trennung. Wer also betet, der faste auch; wer fastet, übe auch Barmherzigkeit; wer selbst gehört werden will, der höre auf den Bittenden; wer sein Ohr dem Bittenden nicht verschließt, der findet Gehör bei Gott.“

In diesen schweren Tagen von Corona, in denen wir uns eingeschränkt fühlen, können wir eine geistige Neuorientierung finden, indem wir unseren Horizont wieder weiten. Es ist eine Art „kopernikanische Wende“: Nicht ich bin die Sonne, um die sich alles dreht, sondern Gott, der allen Licht und Leben schenkt.

Von meiner Mutter konnte ich lernen, dass Fasten nicht dazu dient, das Gewicht zu verringern, sondern frei zu werden. Sie stellte damals in der Küche eine Spruchkarte auf mit den Worten: „Verzicht nimmt nicht, er gibt Kraft!“

Die Zisterzienserinnen in Marienkron im Burgenland zum Beispiel bieten in ihrem Kurhaus medizinisch begleitete Fastenkuren für Leib und Seele an. Wäre genau das nicht eine Chance für uns alle – auch während der Pandemie?