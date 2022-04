Ukraine-Krieg

Werbung

In den letzten Wochen werden wir täglich mit Informationen von dem furchtbaren Krieg in der Ukraine überflutet. Das Auffallende an diesen Nachrichten ist, dass von den Journalisten immer wieder darauf hingewiesen wird, dass Angaben nicht bestätigt werden können, weil es derzeit höchst schwierig ist, an verlässliche Informationen heranzukommen. Zur Kriegsstrategie zählen seit jeher gezielt eingesetzte Manipulation und Falschmeldung – vermutlich von beiden Seiten.

Was stimmt mit der Wirklichkeit überein? Vor einigen Tagen habe ich medial Folgendes aufgeschnappt: „Das erste Opfer des Ukraine-Kriegs ist die Wahrheit.“ Das ist uns in dieser Zeit auch schmerzlich bewusst geworden: Konstruktive Gespräche, die vertrauensbildend sein wollen und einer Beendigung des Kriegs dienen sollen, können nur auf Basis der Wahrheit geführt werden.

Die aktuelle Situation zeigt einmal mehr, wie damit tatsächlich umgegangen wird. Die Wahrheit und der Umgang mit ihr hat schon zu allen Zeiten die Menschen beschäftigt. Die berühmte Frage des Pilatus „Was ist Wahrheit?“, die in der Karwoche im Rahmen der Johannes-Passion wieder präsent sein wird, will immer neu bedacht sein. Diese Frage hat ihren Auslöser in dem geheimnisvollen Wort Jesu: „Ich bin gekommen, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen.“

Jesus spricht da nicht von einer empirischen Wahrheit, die wägbare und messbare Daten kennt. Ihm geht es auch nicht um eine philosophische Auseinandersetzung mit der Wahrheit. Er hat das innerste Wesen Gottes und seine Beziehung zum Menschen im Blick, die geprägt ist von einer Liebe, die unser Fassungsvermögen übersteigt, die sich ganz verschenkt und zum Lieben motivieren will.

Wo sich der Mensch von diesem Wesensgrund der Liebe nicht mehr erreichen lässt, sich selbstherrlich seiner Grundbestimmung verweigert, wird so etwas möglich wie der Krieg in der Ukraine.