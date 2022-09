Werbung

In den nächsten Wochen möchte ich hier ein paar Hinweise zum Umgang mit Angst geben. Aus gegebenem Anlass, denn wir haben ja zurzeit mehrfache Krisen in unserer Gesellschaft. Dazu kommen noch die persönlichen Herausforderungen jedes Einzelnen.

Was hilft mir zum Umgang mit Krisen? Zunächst das Unterbrechen der Betriebsamkeit durchs Innehalten und Hinschauen auf das, was mich beschäftigt. Ich nehme mir jeden Tag Zeit für Stille, um aufmerksam zu sein auf Gefühle, die sich in meinem Herzen regen: Angst, Freude, Unsicherheit, Friede, Schuldgefühle, Dankbarkeit und ähnliche. Damit bin ich schon beim zweiten Schritt: Ich bemühe mich, Gefühle zu benennen, damit sie nicht so diffus präsent sind. Was einen Namen hat, ist bekannt und verliert seine Bedrohlichkeit (Vergleich Märchen vom Rumpelstilzchen). Ich benenne Gefühle mitunter auch augenzwinkernd, etwa wenn ich zu mir selber sage: „Da schau, da bist du wieder, meine Angst. Du darfst da sein.“

Unterlässt man hingegen das Innehalten, Hinschauen und Benennen, ist die Gefahr groß, dass die unguten Gefühle dominant werden. Da sind sie ja auf jeden Fall, aber wenn man sich ihnen nicht wenigstens kurz zuwendet, werden sie störend und verstörend. Dann muss man immer mehr Energie aufwenden, um sie zu unterdrücken oder zu überhören. Das kann durch Dauerberieselung (über Bildschirme, Kopfhörer und sonstige Medien), Alkohol und sogar Drogen geschehen. Inne halten, hinschauen und benennen kann jeder, es kostet nichts und tut gut. Ich praktiziere das jeden Morgen in meiner Gebetszeit.