Immer häufiger werden Fachleute beauftragt, Gutachten zu erstellen, die dann als unabhängig und höchst wissenschaftlich in den Medien vermarktet werden.

Ich denke dabei an die Tabakindustrie, die damit viele Jahre versuchte zu beweisen, dass Rauchen gar nicht so schädlich sei, wie das durch Gegenbeweise im wirklichen Leben dargestellt wurde, besonders was die vorgeburtliche Entwicklung des Hirns des heranwachsenden Kindes im Mutterleib betrifft.

Oder denken wir an den Klimawandel, dessen Aktualität von einigen wenigen, aber doch sich als Fachleute bezeichnenden Menschen als maßlose Übertreibung oder sogar Erfindung abgetan wird und dahinschmelzende Polarkappen nichts anderes als periodisch auftretender Zufall wären.

Warum bezahlen Chemiekonzerne ebensolche Fachleute, die gegen jeden logischen Hausverstand in Fachgutachten beweisen wollen, dass die Verwendung von Spritzmittel zur Vernichtung von Unkraut und Schädlingen keinerlei Auswirkungen auf jene Bienenvölker haben, die dort ihre Nahrung sammeln. Wer soll das im Ernst glauben, dass ein mancherorts massenweises Sterben der Nektarsammlerinnen nur eine Laune der Natur sei?

Nicht zu glauben, dass sich doch immer wieder Menschen finden, die sich von derartigen Fachgutachten einlullen lassen, die handgreifliche Tatsachen unter dem Deckmantel von unabhängigen Studien verschleiern, was auch für plumpe Formulierungen von Statistiken gelegentlich zutrifft, wo einer einmal geraten hat: Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Der deutsche Dichter und Dramatiker Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) bemerkte schon vor mehr als 150 Jahren: Es ist unglaublich, wie viel Geist in der Welt aufgeboten wird, um Dummheiten zu beweisen. Jene geistigen Kräfte könnten wir sinnvoller bei der Erforschung von nachhaltigen Alternativen einsetzen.