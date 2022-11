Venedig und NÖ

Werbung

Im November jährt sich der Geburtstag von Johann Ladislaus Pyrker das 250. Mal. Er war in der Geschichte Venedigs der einzige Patriarch aus dem deutschen Sprachraum. Ein Patriarch von Venedig ist so etwas wie ein Erzbischof. Durch die Wichtigkeit Venedigs hat er besondere Bedeutung.

Pyrker verbrachte viel Zeit in Niederösterreich. Er war nämlich einst Student in St. Pölten, später Pfarrer in Türnitz und Abt im Stift Lilienfeld. Eine gewisse Zeit war er auch Bischof von Zips (Slowakei) und Erzbischof von Eger (Ungarn). Was kann er uns aber heute noch sagen?

Wer über ihn genauer nachliest, kann erfahren, dass er auf seinen Lebensstationen mit großen Herausforderungen konfrontiert war. Er war aber nicht ein Mensch, der die Nerven schnell verliert, andere niederkritisiert oder davonläuft. Er war ein Mensch, der die Ärmel aufkrempelt und sich konstruktiv den Problemen stellt. So konnte er unter anderem seine Pfarre Türnitz in den napoleonischen Kriegen vor dem Niederbrennen retten, das Stift Lilienfeld nach einem furchtbaren Brand wieder aufbauen, in Hofgastein die kaiserliche Erlaubnis für die Errichtung des Heilbades erwirken, für Venedig soziale Impulse setzen oder in Eger die Kathedrale errichten.

Eine aufbauende Persönlichkeit war dieser Johann Ladislaus Pyrker. Er lebte in einer Zeit voller Krisen. Doch – er hat nicht resigniert, sondern immer wieder versucht, aus jeder Situation das Beste herauszuholen. Auch das kann eine Botschaft für heute sein.