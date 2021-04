Nicht selten gibt es in unserem Leben Veränderungsprozesse, die von außen verursacht sind und dazu herausfordern, das eigene Leben neu zu strukturieren.

Ob es ein Unfall ist, eine plötzlich hereingebrochene Krankheit, eine Trennung in der Partnerschaft, der Verlust des Arbeitsplatzes, der Bruch mit einem Geschäftspartner oder der Tod eines nahe stehenden Menschen etc. – in solchen Ereignissen kündigt sich eine Lebenswende an.

Veränderungen gehören zu unserem Leben. Ja, das Leben ist Veränderung – das ist die einzige Konstante in unserem Leben. Ohne Veränderung sind Entwicklung und Wachstum, Werden und Reifen unmöglich. Jede Veränderung trägt eine Botschaft in sich, die mit der Frage konfrontiert: „Wo geht mein Weg weiter?“ Entscheidend wird sein, sich in einer Situation der Veränderung nicht als Opfer zu fühlen, sondern die Rolle des Akteurs zu übernehmen und so weit wie möglich dem eigenen Leben aktiv Gestalt zu geben.

Wir sind seit einem Jahr durch die Corona-Krise in einen Veränderungsprozess hineingeschlittert, der unsere Welt mit ihrem Lebensstil deutlich verändert hat. Eine klar erkennbare positive Konsequenz des weltweiten Stillstands waren unter anderem die messbaren Werte in Klima und Natur. Werden wir aus den Erfahrungen dieses Jahres lernen? Werden wir in die Rolle des Akteurs schlüpfen? Werden wir uns wirtschaftspolitisch und klimapolitisch neu ausrichten?

Das Evangelium beginnt mit einem Aufruf zur Veränderung: Kehrt um, ändert eure Gesinnung, ändert euer Denken! (vergleiche Mk 1,15) Da richtet sich der Blick zunächst auf einen inneren Prozess der Veränderung, der uns in die Reife führen will und unsere Weltsicht, unsere Verantwortung für Welt und Umwelt verändert, unseren Blick auf den Menschen. Die entscheidende Veränderung allerdings wird die sein, wo in unserem Leben durch alle Umstände und Brüche hindurch die alles bestimmende Motivation die Liebe wird, die sich als Solidarität und Eigenverantwortung äußert – im Kleinen wie im Großen!

Nur die Liebe in ihrer inneren Ausrichtung auf Gott verändert ein Leben fundamental und nachhaltig. Ist es realitätsfremd, eine solche Veränderung zu erwarten, zu erhoffen?