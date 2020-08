Was macht ein gutes Leben aus? Eine Frage, die sich viele Menschen stellen – weil sie auf der Suche sind nach einem erfüllten, einem guten Leben. Schaut man heute etwas genauer auf unsere Welt, dann scheint einzig und allein der grenzenlose Konsum ein solch gutes Leben zu versprechen – ein purer Materialismus, oft rücksichtslos auf Kosten der anderen. Diese Konsum-Haltung prägt mehr oder weniger bewusst zunehmend alle Lebensbereiche und die Einstellung vieler zum Leben überhaupt.

Was aber meint Jesus, wenn er sagt „Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen“? Es ist das geteilte Leben, das Jesus meint. Wer sein Leben teilt, wer seine Kraft, seine Zeit, seine Begabungen, also sein ganzes Leben teilt mit anderen, der gibt viel hin, aber der gewinnt das Leben. Verlieren also im Sinne von Hingabe – bei Jesus selbst war es sein Tod am Kreuz, in dem sich seine Lebenshingabe für uns Menschen bündelt.

Ich denke, diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht: Die Zeit, die ich für einen anderen Menschen aufwende, sei es, dass er Hilfe braucht, Begleitung, Unterstützung, Trost und Ermutigung, diese Zeit ist nicht vertane Zeit, sondern macht mein eigenes Leben reicher. Viele, die sich ehrenamtlich oder uneigennützig engagieren, machen diese Erfahrung. Sie geben ihr Leben zu einem guten Teil her und gewinnen es so auf doppelte Weise zurück. Aber nicht als Produkt schlauer Berechnung, sondern als Ergebnis der Liebe, die mehr wird, wenn man sie teilt.

In den Augen der Welt sind sie dadurch oft die Dummen; aber ohne diese sogenannten Dummen würde unsere Gesellschaft zerbrechen, sie hätte keinen Bestand und keinen inneren Zusammenhalt. Es ist die Dummheit, die Torheit des Kreuzes, die aber die Weisheit Gottes ist, durch die das Leben gewonnen wird, und genau deshalb gilt auch heute noch: Leben hingeben ist Leben gewinnen. Leben teilen ist Leben vermehren. Nur das macht ein gutes Leben aus!