Vertrauen und Zuversicht

Bei einem Besuch in einer Tiroler Bergschule erzählte Bischof Stecher den Kindern über den Abendmahlsaal, den Ölberg und Golgotha bis zur Auferstehung. Dann stellte er einem achtjährigen Buben die gewichtige Frage, was ihm denn an der Geschichte von Jesus am besten gefallen habe. Der Bergbauernbub gab strahlend die Antwort: „Dass alles so gut ausgeht!“

So ganz aus der Mitte der Seele heraus unbeschwert antworten, „dass alles so gut ausgeht“, das kann wohl nur ein Kind. Oft nehme ich rund um mich Sorgen und Krisen wahr: die Pandemie, die Klimakrise, den Ukraine-Krieg. Dazu kommen Vertrauenskrisen in der Politik, Ängste in wirtschaftlicher Hinsicht. Menschen haben persönliche Sorgen um Partnerschaft, Kinder oder demente Großeltern. Ich selber erlebe Phasen innerer Schwermut, Zeiten, in denen mir tatsächlich manches zu viel wird, in denen ich zu Pessimismus neige.

Auch die österlichen Erzählungen sind voll von solchen Erfahrungen der Jünger nach dem Tod Jesu. In den Ostererzählungen der Bibel lesen wir aber auch: Die Schwermut der Frauen und der Apostel wandelt sich in Freude. Sie können in der Leidensgeschichte einen Sinn erkennen. Warum diese Wandlung? Weil sie erfahren, dass Christus sie trotz Leiden und Tod nicht verlassen hat, sondern ihnen in neuer Weise als der Auferstandene begegnet.

Die Begegnung mit dem Auferstandenen ist der Grund für den Osterglauben und Vertrauen. Ich wünsche Ihnen österliche Begegnungen, die Sie in der Zuversicht stärken, „dass alles gut ausgeht!“