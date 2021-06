Alle atmen mehr und mehr auf – im wahrsten Sinn des Wortes, weil die Maskenpflicht da und dort bereits gelockert ist, auch wenn sie uns wahrscheinlich über längere Zeit noch begleiten wird.

Äußerlich hat die Pandemie deutliche Spuren hinterlassen. Die gesellschaftliche Landschaft schaut nach Corona anders aus, auch wenn so manches Vertraute wiederkommt oder schon da ist. Dennoch sollten wir unsere Augen nicht davor verschließen, dass sich unsere innere Welt nachhaltig verändert hat. Ein klar erkennbares Phänomen ist der weithin spürbare Verlust von Vertrauen und Geborgenheit. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, selbst Freunde und Verwandte als mögliche Gefahrenquellen zu sehen, vor denen wir uns schützen müssen. Das findet seine Fortsetzung darin, dass in vielen Familien ein Riss durchgeht, wie diese Pandemie von ihrem Ursprung zu bewerten ist und erst recht, wie damit umzugehen ist.

Verunsicherung – woher? Aufgrund von widersprüchlichen Bestimmungen und Verboten, von Verschwörungstheorien und Querdenkereien umschleicht viele das Gefühl, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Plötzlich schwindet das Vertrauen in die Regierungen; und umgekehrt kontrollieren und überwachen selbst demokratische Staaten ihre Bürger wie nie zuvor. Verunsicherung greift Platz. Wird Misstrauen unser Denken und Verhalten auf Dauer prägen? Wird es gelingen, neues Vertrauen zueinander aufzubauen?

Diese eigenartige Situation der Pandemie mit ihrer Auswirkung auf unser Vertrauensbeziehungsnetz offenbart ein Grundbedürfnis des Menschen: Der Mensch braucht von den ersten Momenten seines Lebens an so etwas wie ein „Urvertrauen“, um reifen und sich entfalten zu können und beziehungsfähig zu werden. In diesem Geschehen von Urvertrauen hat auch die spirituelle Dimension ihren unersetzbaren Platz und verweist den Menschen auf eine Wirklichkeit, die die tragende Basis seines Lebens ist – ob es dem Einzelnen bewusst ist oder nicht. Auf die Wirklichkeit Gottes, die krisensicher ist und deutlich macht: Das Vertrauen auf IHN ist zu allen Zeiten systemrelevant.