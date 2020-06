Wir sind alle ganz bestimmte Menschen, der eine so, der andere anders. Als diese ganz bestimmten und unterschiedlichen Menschen treffen wir einander und reagieren so, wie wir sind, auch bei Ereignissen, die passieren. Wir brauchen nur an alles denken, was uns das Coronavirus gerade jetzt abverlangt.

Wir haben Ostern gefeiert – wenn wir hier betrachten, wie unterschiedlich die Jünger auf den Tod Jesu und die Auferstehung reagiert haben: Petrus stand am leeren Grab, sah dieses Grab und das war zunächst alles. Johannes kam zum leeren Grab, er sah und glaubte. Thomas reagierte wieder anders, als er von der Auferstehung hörte: Er würde das nur glauben, wenn er die Wunden sähe. Die Emmaus-Jünger gingen mit Jesus, erkannten ihn aber nicht, erst beim Brotbrechen gingen ihnen die Augen auf. Maria Magdalena erkannte ihn zunächst auch nicht. Erst, als er sie mit ihrem Namen anredete, wurde ihr klar, dass es der Herr war. Gott geht auf die Menschen zu, wie sie eben sind.

Wenn wir jetzt an uns denken und an die Menschen, mit denen wir leben: Wir wurden im Glauben an die Auferstehung und an das ewige Leben erzogen. Gott ist eine lebendige Realität in unserem Leben. Die einen nehmen diesen Glauben einfach an ohne jeden Zweifel, anderen geht es wie Thomas: Sie wollen Beweise. Gott geht auf sie trotzdem zu. Wieder andere glauben, können sich aber vieles, was der Glaube uns zeigt, nicht vorstellen. Wieder andere fühlen sich von Gott angeredet, er ist die lebendige Mitte ihres Lebens. Gott begegnet uns so, wie wir nun einmal sind. Er geht auf uns ein, weil er uns liebt.

Als Jesus zum Vater heimgekehrt war, hat er seinen Jüngern einen Beistand verheißen, den Geist der Wahrheit, der ihnen bei ihrer Eigenart zeigen soll, was richtig und gut ist.