Zum Glaubenssatz: „hat Fleisch angenommen durch den hl. Geist“ schrieb Andreas Knapp, das Gedicht „Kann man vom Hören Kinder kriegen, welches mich im Advent begleitete. Als ich beim Weihnachtshochamt verkündet habe: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“, war mir klar: Das Evangelium beantwortet die Frage des Dichters eindeutig mit ja!

„Maria ist ganz Ohr und Gott ist ganz Wort. Das Wort tritt durch das Ohr und trifft mitten ins Herz. Es zeugt neue Wirklichkeit aus Fleisch und Blut“, so heißt es im Gedicht. Die Inkarnation des göttlichen Wortes kann nur existieren, weil es von Maria gehört wurde! Die Gottesmutter hat tatsächlich vom Hören ein Kind bekommen. Dieses Kind hat die Welt verändert, der Schöpfung die Erlösung gebracht.

Von Anfang an ist es Aufgabe, Sendung von Christen, mehr Liebe in die Welt zu bringen, Christus in der Welt zu bezeugen, das Evangelium zu verkünden. Wie der Menschwerdung Gottes durch Maria müssen auch wir für diese Sendung vor allem Hörende sein. Hinhören und sich was sagen lassen, ein Wort kann viel bewirken. Rat, Ermutigung, Lob, Anerkennung und Wertschätzung lassen aufleben, was Veränderung, Wunder bewirken kann.

Die Wirkmächtigkeit des Evangeliums trägt auch heute göttliche Macht in sich. Dass das Wort Gottes in der Welt greift und Früchte trägt, sind „Hörer des Wortes“ notwendig. Ich wünsche Ihnen im neuen Jahr feine Ohren, die empfänglich sind für leise gesprochene gute Worte ihrer Lieben, wie auch die innere Bereitschaft, sich wie die Gottesmutter von Gott was sagen zu lassen!

Wie bei der Gottesmutter wird Gott auch in Ihrem Leben für die entsprechende Wirkung sorgen.