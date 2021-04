Liebe Firmkandidaten und -kandidatinnen, die ihr in diesen Wochen gefirmt werden sollt, liebe Angehörige unserer Firmlinge. Wie mag euch allen zumute sein, da auch in diesem Jahr die Situation angespannt geblieben ist? Viele, so höre ich, machen sich Sorgen um die Beteiligung ihrer Angehörigen bei der Feier, um die Gestaltung des Firmtages, auch um das Gewand: Vielen passt der im Vorjahr gekaufte Anzug nicht mehr, andere haben wegen des derzeitigen Lockdowns keine Möglichkeit, noch ein Kleid zu kaufen . . .

Es ist schwierig. Durchbrochene Routine birgt aber auch eine Chance: Viele stellen sich jetzt bewusster die Frage, wozu die Firmung gut ist, was sie denn den Gefirmten bringt? Wenn es kein neues Gewand ist, kein großes Geschenk (weil man es nicht einmal kaufen kann), kein „Über-drüber-Programm“ am Firmtag, was bringt denn dann die Firmung? Und so kommen wir dem Sinn der Firmung auf die Spur, denn Kleindung und Geschenke sind schön, aber nicht wesentlich, nicht das, worum es eigentlich geht.

Was bringt es also einem Menschen, gefirmt zu sein? Es bringt Glaube, Hoffnung und Liebe ins Leben der Gefirmten (nicht nur in den Firmtag!), und die machen alle drei einen gewaltigen Unterschied:

Glaube – Er besteht darin, eine Ahnung davon zu haben, dass ich lebe, weil ich von Gott geliebt bin (das heißt von allerhöchster Autorität)! Wer glaubt, ist nie allein, weil er sich stets mit dem Vater im Himmel verbinden kann, so wie Jesus das unablässig getan und dabei Geborgenheit erfahren hat.

Hoffnung – Sie besteht in der Gewissheit, dass selbst Dinge, die schlecht ausgegangen sind, einen Sinn ergeben, den wir einmal erkennen werden und für den Gott sorgt. Also nicht ein naiver Optimismus, sondern das Vertrauen, dass Gott das gute letzte Wort haben wird.

Liebe – Mit Liebe ist das Leben schöner! Die Firmung schenkt tatsächlich einen unerschöpflichen Vorrat an Liebe. Ich meine nicht Verliebtsein, sondern Liebe. Liebe, die sich in Geduld, Interesse, Treue, Wahrhaftigkeit, Mut, Entschlossenheit, Hingabe ausdrückt, und zwar gegenüber anderen Menschen, aber auch gegenüber Gott. Und die gesunde Selbstliebe (= Selbstannahme) ist da auch inkludiert.

Es sind also echte Lebensschätze, die man in der Firmung geschenkt bekommt! Ich wünsche Euch in diesem Sinn eine ganz und gar frohe und gesegnete Firmung!