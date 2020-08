Wir brauchen Zeiten der Erholung und Entspannung, um wieder bei uns selbst sein zu können und im Auf und Ab unseres Lebens nicht unterzugehen. Viele hoffen, solch notwendige Muße und Rekreation in der jetzigen Urlaubszeit zu finden. Wo wir auch sind, ob wir nun Urlaub machen oder arbeiten müssen, ob wir reisen oder an unser Zuhause gebunden sind, vieles wird uns in der jetzigen Zeit bewusster: die Unsicherheit, Angst vor Krankheit oder Ansteckung, der Zukunft. Auch das Wirtschaftliche steht natürlich im Vordergrund, oft geht es dabei sogar ums Überleben des Betriebes oder die Unsicherheit im Job, was für viele Menschen katastrophal und sehr, sehr bitter ist.

Es geht aber auch um ein Umdenken: Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah – sei es in unserer nächsten Umgebung, im Zusammenleben mit Menschen, in den eigenen Vorstellungen. Es kommt die Frage auf: Was ist mir wirklich wichtig an dem Ort, wo ich lebe, allein, in der Ehe, mit dem Partner, der Partnerin, in der Familie, in der Arbeit, in der Freizeit?

Vieles ist jetzt ruhiger, zum Teil gemütlicher, ich komme auch mit einfachen Dingen ganz gut aus. Ich bemerke die Kleinigkeiten um mich, genieße sie, der Stress fällt weg, ich werde freundlicher. Natürlich sind Unsicherheit und Angst auch da, doch sie dürfen nicht Oberhand gewinnen. Ich lerne, mit ihnen zu leben, und sehe in vielem, trotz allem Negativen, auch die Lichtblicke, das Positive.

Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah – sei es in der Natur, in der Schöpfung, in frohen, überzeugten und positiven Menschen, in gelungenen Kleinigkeiten, vielleicht auch in einem stillen, gemeinsamen Gebet.

Sehe ich überhaupt das Gute und Liebevolle in den Menschen, mit denen ich zusammen lebe? Sehe ich, genieße ich das Schöne, das von Menschen geschaffen wurde, und zwar jetzt in diesem Augenblick, in meinem Leben, in meiner Umgebung? Bin ich auch dankbar für all das, was mir tagtäglich geschenkt wird?

Setze ich mich jeden Tag – vielleicht jetzt gleich – für ein paar Minuten hin und schätze ich diesen Moment? Sehe ich das Gute in mir? Spüre ich, wie gut es mir geht? Lass ich alle Sorgen und Schmerzen los und erfahre das Wertvolle in mir? Können wir als gläubige Menschen auch den bitten, an den wir zu glauben versuchen, Jesus Christus, unsere Kraft, Freude und Hilfe?

In einem Hochgebet der Messe heißt es: „Sprenge die Enge unserer Wünsche und brich auf die Grenzen unserer Hoffnungen, damit wir wieder zu einander finden und niemand vereinsamt!“

