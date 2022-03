Was bleibt – Asche?

Was bleibt vom Leben? Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück! Dieser Satz, der den Gläubigen beim Auflegen des Aschekreuzes zugesprochen wird, ist schroff und macht uns bewusst, dass wir mitten im Leben mit dem Tod umfangen sind, wie es Martin Luther übersetzt hat.

Angesichts des Krieges in der Ukraine erkennen wir, wie zerbrechlich der Friede ist und wie bedroht das Leben. Im Alten Testament heißt es beim Propheten Joel: „Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen! Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott!“ Kurz nach dem Kriegsausbruch spricht Papst Franziskus alle, Glaubende und Nichtglaubende, an, indem er auf Jesus verwies.

Jesus antwortet „auf die teuflische Sinnlosigkeit der Gewalt mit den Waffen Gottes“: mit Gebet und Fasten. Wozu dieser Hinweis? Vielleicht, weil der Papst daran glaubt, dass jeder Mensch in seinem Herzen einen inneren Dialog führen kann mit Gott, der dieses Zwiegespräch der Zuneigung und des Vertrauens, das das Herz öffnet und tröstet, nicht überhören wird.

Es geht also um eine durch die Asche gereinigte Nächsten- und Gottesliebe, die uns von der zwanghaften Selbstbezogenheit befreit und uns die Freude zurück schenkt. Gebet, Fasten und Buße sind uns zwar fremd geworden. Aber sie sind, so Papst Franziskus, Waffen des Geistes, die uns mit Gott verbinden, der allein die Herzen zu wandeln vermag und Frieden hier auf Erden und das ewige Leben schenken will.