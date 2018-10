Wie geht es Ihnen mit unserer Kirche? Da gab es und gibt es Dinge, die es nicht geben dürfte. Sie brauchen nur an die Sache mit dem Missbrauch durch Geistliche bis in die höchsten Kreise denken. Es gibt manche in unserer Kirche, die Gesetze und Vorschriften, die irgendwann entstanden sind, für heilig halten und dabei oft nicht mehr auf das hören, was Gottes Geist will. Zur Zeit Jesu gab es Menschen, die nicht zu den Jüngern gehörten und doch im Namen Jesu Dämonen austrieben. Die Jünger waren darüber erbost und wollten es verhindern, weil jene ja Jesus nicht nachfolgten. Da sagte Jesus Worte, die man eigentlich von ihm nicht erwartete: „Hindert sie nicht daran, keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.“ Gottes Geist weht eben, wo er will.

In allen Religionen ist die Versuchung groß zu glauben, dass nur sie den Geist Gottes und damit Recht haben. Gott muss gleichsam das wollen, was ihnen richtig scheint. Wir erleben es deutlich mit der Auseinandersetzung in der Kirche über Papst Franziskus. Er hat Gedanken, die mit dem Geist Gottes zusammenhängen, die aber anderen Amtsträgern der Kirche überhaupt nicht passen, z. B. wiederverheiratete Geschiedene, Zölibat usw. Papst Franziskus redet solche Dinge an, aber vorsichtig und hinhörend. Er versucht zu sehen, was Gottes Geist will, und schon halten ihm seine Gegner vor, er verfälsche die Lehre der Kirche. Kann es das sein, was Gottes Geist will, dass man dem Träger der Unfehlbarkeit vorhält, er verfälsche den Glauben? Das geht so weit, dass man ihm Dinge vorhält, für die er überhaupt nichts kann, z. B. die Missbräuche. Da hören diese Leute überhaupt nicht auf Gottes Geist.

Es ist eine fürchterliche Sache, dass es diesen Missbrauch gibt und dass man versucht hat, ihn zu vertuschen. Da hörte man nicht auf Gottes Geist. In solchen Situationen müssen klare Schritte gesetzt werden. Wir spüren Gottes Geist in der Tiefe unseres Herzens, in unserem Gewissen deutlich. Wir aber sind immer versucht, das zu verdrängen und es besser zu wissen, uns auf menschliche Gesetze zu berufen. Papst Franziskus ist vorsichtig und will hinhören, was Gottes Geist wirklich will.