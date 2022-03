Wege suchen

Werbung

Die Pfarrgemeinderatswahlen sind geschlagen. Rund 14 Prozent der Christen sind zur Wahl gegangen. Sind wir mit diesem Ergebnis zufrieden? Der Politologe Peter Filzmaier empfiehlt den Kirchenverantwortlichen, jetzt eine Nichtwählerbefragung durchzuführen, um die Gründe für die geringere Wahlbeteiligung zu erheben. Über die Ergebnisse – auch wenn das unangenehm ist – soll eine breite Diskussion geführt werden. Filzmaier empfiehlt der Kirche mehr Mut zu haben und neue Wege auszuprobieren.

Dazu spreche ich nur zwei Richtungen an. Pfarrgemeinderäte sollen künftig ihren Schwerpunkt mehr in der Mitte des realen Lebens sehen. Wir leben heute in einer Zeit des Umbruchs. Die Stimme der Christen darf deshalb im gesellschaftspolitischen Diskurs nicht fehlen. Dass unsere Pfarren nicht bloß eine exotische Vereinigung für Tradition und Brauchtum sind, zeigen sie auch in ihrem unverzichtbaren Engagement: Beispielsweise sind es gerade die Pfarren, die in der Flüchtlingsproblematik – mit der Caritas zusammen – sehr effektiv helfen. In diese Richtung gilt es neue Akzente zu setzen. Aber es gibt noch eine andere brennende Frage: Wir sind heute einer massiven Gotteskrise ausgesetzt – die nicht bloß ein Kirchenproblem, sondern ein Menschheitsproblem ist.

Es gibt heute viele Menschen, die suchen. Viele spirituelle Wege gehen an der Kirche vorbei. Für diese spirituellen Wanderer können unsere Gemeinden einen wichtigen Dienst leisten. Darauf sollten die neuen Pfarrgemeinderäte achten. „Ist unsere Liturgie noch ein Erlebnisraum für suchende Menschen? Müssen wir unser liturgisches Leben in diese Richtung überdenken?“ Wo können suchende Zeitgenossen die Erfahrung eines letzten Gehaltenseins machen? Pfarrgemeinderäte sind heute für das Leben der Kirche ganz wichtig. Dabei geht es nicht in erster Linie um die „Rettung der Kirche“, sondern um die spürbare Präsenz im gesellschaftlichen Leben und um die Begleitung vieler suchender Menschen.