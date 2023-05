Wegweiser und Hoffnung

In einer Welt voller Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, wo Lebenswege oft zu Holzwegen und Sackgassen werden, da sind Wegweiser und Hoffnungszeichen wahre Geschenke des Himmels. Uns Christen ist ein solches Geschenk bereits mit auf unseren Lebens- und Glaubensweg gegeben: nämlich die Gottesmutter und Jungfrau Maria.

Maria begleitet uns auf diesem Weg und so hilft sie uns, unsere Verbundenheit zu Christus zu stärken und immer mehr zu vertiefen. So sind im Laufe der Geschichte unzählige Gotteshäuser ihr zu Ehren errichtet worden. Viele dieser Orte sind zu einem wichtigen Zentrum der Marienverehrung geworden und tief mit der Geschichte unserer Heimat verbunden.

Die Verehrung der Gottesmutter Maria, gerade jetzt im Monat Mai, hat aber nichts mit Sentimentalität oder Schwärmerei zu tun. Sie ist letztlich Ausdruck unseres tiefen Glaubens an Jesus Christus und zugleich ein Aufruf zu einem christlichen Leben. Das Lob, das wir Maria erweisen, gilt schließlich ihrem Sohn. Wenn wir Maria preisen als das, was sie ist, dann anerkennen wir in ihr das große Werk Gottes. Wer Maria anblickt und verehrt, der wird in den Bannkreis der göttlichen Liebe gezogen. Wer Maria sucht, wird nicht sie, sondern folglich Gott finden.

Wir verehren in Maria die Größe der Liebe Gottes zu uns Menschen, die in ihrem Sohn Jesus Christus sichtbar und erfahrbar geworden ist. Darin liegt der tiefe Sinn der Marienverehrung bis heute.